Государственная программа «СвітлоДім» позволяет ОСМД, управляющим и жилищно-строительным кооперативам получить до 300 тысяч гривен на резервное питание многоквартирных домов. Деньги поступают через «Дію», но потратить их нужно за 45 дней.

Помощь на генераторы для многоквартирных домов в Украине работает через государственную программу «СвітлоДім» - жители отдельных регионов могут оформить до 300 тысяч гривен на резервное питание, и деньги заходят прямо через «Дію».

«СвітлоДім» - это безвозвратная финансовая помощь для жителей многоквартирных домов. Как сообщает «Дія», за эти средства можно приобрести генераторы, инверторы, аккумуляторы, солнечные панели и другое оборудование, которое обеспечивает свет, воду и работу лифтов во время отключений электроэнергии.

Где действует программа и кто может получить деньги

С 15 октября 2026 года помощь оформляют не по всей стране, а только в регионах со сложной энергетической ситуацией: Киев, Киевская, Харьковская, Сумская, Запорожская, Полтавская и Днепропетровская области.

Деньги получают не отдельные жители квартир, а управляющие домов, ОСМД и жилищно-строительные кооперативы. Поэтому жителям нужно обратиться к председателю ОСМД или управляющей компании, чтобы те подали заявку от имени всего дома.

Сколько денег дают

Размер выплаты привязан к этажности здания. Для домов до 6 этажей предусмотрено до 100 тысяч гривен, а для многоэтажек на 7-16 этажей - 200 тысяч гривен.

Наибольшую сумму, до 300 тысяч гривен, дают домам выше 17 этажей с собственной котельной или зданиям на 4-16 этажей, где есть три и более подъезда.

Как оформить выплату

Перед подачей заявки получатель должен открыть в банке отдельный счет со специальным режимом использования. Он должен быть юридическим лицом с данными в ЕГР и иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Саму заявку подают в приложении «Дія», а пошаговая инструкция размещена на сайте Министерства развития громад и территорий. После согласования заявки деньги должны поступить в течение 48 часов.

Что будет, если не потратить деньги вовремя

На приобретение оборудования дают 45 дней. Если за это время средства не использовать, они вернутся в государственный бюджет. После закупки получатель обязан подать через «Дію» отчет в течение 30 рабочих дней.

Приобретенное оборудование становится общей собственностью всех совладельцев дома. Продавать такие генераторы запрещено во время военного положения и еще три месяца после его завершения.