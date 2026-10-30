В течение 2027 года пенсии будут пересчитывать как минимум трижды: вырастут минимальные выплаты, пройдет общая индексация и перерасчет работающим пенсионерам. Рассказываем, когда именно и на какие суммы рассчитывать.

Пенсионные выплаты в Украине в 2027 году будут расти поэтапно — государство запланировало несколько перерасчетов, которые затронут практически всех получателей. О том, какие именно суммы ждать и когда, рассказали специалисты юридической компании «Мережа права», материал опубликовало издание Новини.LIVE.

Ежегодную индексацию традиционно проводят с 1 марта, но, кроме нее, государство увеличит минимальные пенсии, а также проведет отдельный перерасчет для тех, кто продолжает работать. То есть речь идет о трех волнах повышения выплат.

Повышение с 1 января 2027 года

Согласно проекту государственного бюджета на следующий год, уже с 1 января должны вырасти социальные гарантии. Запланировано повышение прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, от которого зависит ряд социальных выплат.

Одновременно вырастет минимальная пенсия — с 2 595 до 2 878 гривен. Для пенсионеров в возрасте от 65 лет, имеющих полный страховой стаж, государство установило отдельную минимальную гарантию: их пенсия составит не менее 3 818 гривен.

Индексация с 1 марта 2027 года

Мартовская индексация охватит почти всех пенсионеров страны. Ее размер будет зависеть от уровня инфляции и роста средней заработной платы, а точный коэффициент пока не определен — обычно его объявляют непосредственно перед перерасчетом.

Для сравнения: в 2026 году пенсии проиндексировали на 12,1%, то есть на 4% больше индекса инфляции, зафиксированного за предыдущий год. При этом минимальное увеличение не могло быть меньше 100 гривен, а максимальное — не превышало 2 595 гривен.

Перерасчет с 1 апреля 2027 года

Отдельная дата предусмотрена для перерасчета выплат тем, кто вышел на заслуженный отдых, но продолжает работать. Традиционно его проводят с 1 апреля. Перерасчет касается пенсионеров, которые после назначения или предыдущего перерасчета накопили не менее 24 месяцев страхового стажа.

По приблизительным подсчетам, апрельский перерасчет может затронуть около 2,8 миллиона граждан.

Кто еще может получить большие выплаты

Отдельно государство предусмотрело надбавку для лиц в возрасте от 80 лет, имеющих проблемы со здоровьем и нуждающихся в постоянном уходе. Размер такой помощи — более 1 000 гривен. Для оформления необходимо подать документы в Пенсионный фонд Украины.

Кроме того, непосредственно перед оформлением пенсии граждане могут попросить ПФУ исключить из стажа периоды с низкой зарплатой — это позволяет получить более высокие выплаты, сохранив накопленный стаж.

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