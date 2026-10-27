Сім’ї військовослужбовців, які загинули під час воєнного стану, мають право на одноразову грошову допомогу в 15 млн грн за постановою Кабміну №168.

Виплати для військових під час лікування сягають 100 000 грн щомісяця, а родини загиблих захисників мають право на окрему одноразову допомогу — 15 млн грн за постановою Кабміну №168. Розповідаємо, хто отримує гроші, як їх розподіляють і які документи потрібні. Гроші одразу не видають: спочатку родина отримує 3 млн грн, а решту 12 млн грн розподіляють рівними щомісячними платежами.

Якщо смерть військовослужбовця зареєстровано актовим записом із 1 вересня 2025 року, графік розрахований на 80 місяців і становить близько 150 000 грн щомісяця на всю родину. Для смертей, засвідчених до цієї дати, діє попередній порядок із розстрочкою на 40 місяців — такі строки й суми не переглядали.

Хто має право на виплату 15 млн грн

Коло отримувачів визначає Закон «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». До першої черги належать дружина або чоловік, діти — зокрема усиновлені та народжені після смерті батька, — а також батьки, яких не позбавляли батьківських прав, і онуки, якщо їхні батьки померли раніше.

Право мають і цивільний партнер, якщо спільне проживання підтверджено рішенням суду, та утриманці загиблого. Якщо військовий залишив особисте розпорядження, кошти отримують названі в ньому люди у визначених частках; без розпорядження суму ділять порівну між усіма, хто має право.

Окремий захист мають найвразливіші: неповнолітні діти, повнолітні діти з інвалідністю, непрацездатні вдова чи вдівець і непрацездатні батьки отримують щонайменше 50% тієї частки, яка належала б їм без розпорядження, незалежно від волі загиблого.

Структура виплати: скільки і коли

Перша частина — це одна п’ята загальної суми, тобто 3 млн грн на всю родину. Її перераховують протягом 5 робочих днів після надходження коштів до обласного ТЦК та розподіляють між отримувачами пропорційно їхнім часткам. Решту 12 млн грн виплачують фіксованим графіком, і щомісяця кожен отримувач забирає свою частку від приблизно 150 000 грн.

За роз’ясненнями ДПС, одноразова допомога в разі загибелі військовослужбовця не оподатковується ПДФО і військовим збором, тож на рахунок надходить уся нарахована сума без утримань.

Законопроєкт №13646: що може змінитися

Верховна Рада 25 лютого 2026 року ухвалила законопроєкт №13646, який наступного дня направили на підпис Президенту. Станом на жовтень 2026 року документ не має підтвердженого підпису, тож нижче — що він змінить у разі підписання.

Проєкт пропонує закріпити 15 млн грн як граничну суму державної допомоги на одну родину загиблого захисника, до якої зараховуватимуть й інші виплачені кошти. Для тих, чия смерть підтверджена документами, розмір не зміниться — родина отримає повні 15 млн грн, а пенсія у зв’язку з втратою годувальника та інші пільги збережуться.

Найбільші зміни стосуються зниклих безвісти: поки військовий має такий статус, родина отримує грошове забезпечення. Якщо закон підпишуть, після підтвердження смерті сім’ї виплачуватимуть лише різницю між уже отриманими сумами і межею 15 млн грн — наприклад, родина, що отримала 2 млн грн, після підтвердження смерті додатково отримає 13 млн грн.

Як оформити виплату: покроково

Пакет документів для ЗСУ опублікувало Міноборони. Кожен отримувач подає власний комплект: заява про призначення допомоги, паспорт, РНОКПП (або відмітка для тих, хто відмовився від коду), свідоцтво про смерть військовослужбовця, документи про родинний зв’язок — свідоцтво про шлюб або народження, рішення суду щодо утримання чи спільного проживання.

Для осіб від 16 років потрібна довідка про несудимість або витяг, зокрема через «Дію», за потреби документ про зміну прізвища та згода на обробку персональних даних. Документи іноземною мовою подають із нотаріально засвідченим перекладом українською.

Куди звертатися: родини військових ЗСУ — до районного ТЦК та СП незалежно від місця реєстрації; родини нацгвардійців, працівників СБУ, Держприкордонслужби, розвідувальних органів — безпосередньо до свого формування. Якщо родина за кордоном чи на тимчасово окупованій території, можна звернутися до будь-якого ТЦК на підконтрольній території. Онлайн-подання через «Дію» для цієї допомоги станом на жовтень 2026 року не передбачене.

Заяву треба подати протягом трьох років із дня видачі свідоцтва про смерть. Далі районний ТЦК засвідчує копії та готує висновок, протягом 7 робочих днів справу передають до обласного ТЦК, той складає висновок і надсилає матеріали до Міноборони. Комісія Міноборони ухвалює рішення, а витяг із протоколу протягом 3 робочих днів надходить до командування. Фіксованої тривалості процедура не має — на практиці це кілька місяців.

Якщо щомісячний платіж не надійшов, спершу звертаються до обласного ТЦК, який здійснює перерахування; письмовий запит із вхідним номером стане підставою для скарги чи позову. Спори між родичами щодо права цивільного партнера або змісту розпорядження вирішують лише за згодою всіх сторін або через суд.

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