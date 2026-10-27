Міністерство освіти і науки поширює реформу здорового харчування на заклади дошкільної освіти — оновлюють правила організації харчування та модернізують харчоблоки.

Реформа харчування в українських садках набирає обертів — Міністерство освіти і науки поширює програму здорового харчування на заклади дошкільної освіти. Зміни стосуються самих правил організації харчування, оновлення меню та модернізації харчоблоків.

Про напрями реформи в МОН розповіли за підсумками круглого столу «Реформа харчування в дошкіллі: результати, виклики, перспективи». Держава вже напрацювала цілий блок нових правил, які тепер впроваджуватимуть у садочках по всій країні.

Що передбачає реформа харчування в садках

У дошкільній освіті реформу розвивають одразу за двома напрямами. Перший — формування культури здорового харчування. В оновленому Державному стандарті дошкільної освіти цю тему інтегрували в щоденні практики, ігри та знайомство дітей із різними продуктами.

Другий напрям — оновлення умов і правил організації харчування. Ключові нормативні акти вже оновили, а разом із міжнародними партнерами міністерство працює над підтримкою модернізації харчоблоків у дитячих садках.

Під час круглого столу керівники та керівниці садочків Київщини обговорили практичні труднощі впровадження змін, оновлення санітарних регламентів і будівельних норм, а також роль педагогів та медичних працівників у знайомстві дітей із новими стравами.

«Реформа вимагає від шкільних страв не тільки якості. Ще одна, не менш важлива умова — щоб усе, що потрапляє в дитячі тарілки, було корисним», — наголосила перша леді Олена Зеленська. За словами міністра освіти і науки Андрія Бутенка, харчові звички формуються задовго до школи, тому діти мають отримувати послідовний досвід здорового харчування змалечку.

Яких результатів реформа вже досягла у школах

За даними МОН, реформа харчування у школах уже дала відчутні результати. Понад 2 000 харчоблоків модернізували, майже 9 500 кухарів та кухарок пройшли професійне навчання, а інформаційні кампанії про здорове харчування охопили понад 7 мільйонів людей.

Із 1 вересня 2026 року безоплатне гаряче харчування отримують учні 1–11 класів комунальних шкіл, які навчаються очно або у змішаному форматі. Програма охоплює близько 3 мільйонів дітей.

Надалі МОН планує продовжити впровадження оновлених вимог до організації харчування в дошкільній і шкільній освіті, поширювати досвід громад та розвивати базові й опорні кухні, а також фабрики-кухні відповідно до потреб громад.

Що це означає для батьків і дітей

Для родин, чиї діти ходять у садок, реформа означає поступове оновлення меню на користь корисніших страв. Акцент роблять не лише на якості продуктів, а й на тому, щоб діти змалку вчилися відрізняти корисну їжу від шкідливої. Вихователі та медпрацівники допомагатимуть малечі знайомитися з новими стравами під час ігор і щоденних практик.

Як повідомляє Вчися.Медіа, конкретні строки завершення модернізації харчоблоків у садочках залежатимуть від потреб і можливостей кожної громади — реформу впроваджують поступово, залучаючи міжнародних партнерів.