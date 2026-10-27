Министерство образования и науки распространяет реформу здорового питания на учреждения дошкольного образования — обновляют правила организации питания и модернизируют пищеблоки.

Реформа питания в украинских детсадах набирает обороты — Министерство образования и науки распространяет программу здорового питания на учреждения дошкольного образования. Изменения касаются самих правил организации питания, обновления меню и модернизации пищеблоков.

О направлениях реформы в МОН рассказали по итогам круглого стола «Реформа питания в дошкольном образовании: результаты, вызовы, перспективы». Государство уже наработало целый блок новых правил, которые теперь будут внедрять в детсадах по всей стране.

Что предусматривает реформа питания в детсадах

В дошкольном образовании реформу развивают сразу по двум направлениям. Первое — формирование культуры здорового питания. В обновленном Государственном стандарте дошкольного образования эту тему интегрировали в ежедневные практики, игры и знакомство детей с разными продуктами.

Второе направление — обновление условий и правил организации питания. Ключевые нормативные акты уже обновили, а вместе с международными партнерами министерство работает над поддержкой модернизации пищеблоков в детских садах.

Во время круглого стола руководители детсадов Киевщины обсудили практические трудности внедрения изменений, обновление санитарных регламентов и строительных норм, а также роль педагогов и медицинских работников в знакомстве детей с новыми блюдами.

«Реформа требует от школьных блюд не только качества. Еще одно, не менее важное условие — чтобы все, что попадает в детские тарелки, было полезным», — подчеркнула первая леди Елена Зеленская. По словам министра образования и науки Андрея Бутенко, пищевые привычки формируются задолго до школы, поэтому дети должны получать последовательный опыт здорового питания с детства.

Каких результатов реформа уже достигла в школах

По данным МОН, реформа питания в школах уже дала ощутимые результаты. Более 2 000 пищеблоков модернизировали, почти 9 500 поваров прошли профессиональное обучение, а информационные кампании о здоровом питании охватили более 7 миллионов человек.

С 1 сентября 2026 года бесплатное горячее питание получают ученики 1–11 классов коммунальных школ, которые учатся очно или в смешанном формате. Программа охватывает около 3 миллионов детей.

В дальнейшем МОН планирует продолжить внедрение обновленных требований к организации питания в дошкольном и школьном образовании, распространять опыт общин и развивать базовые и опорные кухни, а также фабрики-кухни в соответствии с потребностями общин.

Что это значит для родителей и детей

Для семей, чьи дети ходят в детсад, реформа означает постепенное обновление меню в пользу более полезных блюд. Акцент делают не только на качестве продуктов, но и на том, чтобы дети с детства учились отличать полезную еду от вредной. Воспитатели и медработники будут помогать малышам знакомиться с новыми блюдами во время игр и ежедневных практик.

Как сообщает Вчися.Медіа, конкретные сроки завершения модернизации пищеблоков в детсадах будут зависеть от потребностей и возможностей каждой общины — реформу внедряют постепенно, привлекая международных партнеров.