Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 28 октября по 3 ноября обещает постепенное похолодание: максимум днём составит +12° в четверг, а минимум опустится до +5° во вторник. Перепад за неделю составит 7°, а осадки прогнозируют дважды.

Предыдущий прогноз для Киевской области уже фиксировал снижение температуры, а новая неделя с 28 октября по 3 ноября принесёт дальнейшее похолодание с +12° до +5° и два дня с осадками.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в Киевской области в течение недели будут держаться в пределах от +5° до +12°, а ночные — от +4° до +8°.

В среду, 28 октября, воздух прогреется днём до +10°, ночью похолодает до +6°. Небо останется облачным с прояснениями, осадков не ожидается.

В четверг, 29 октября, столбики термометров днём подойдут к самой высокой отметке недели — +12°, ночью же температура опустится до +7°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В пятницу, 30 октября, днём ожидается +11°, ночью — +8°. Облачность останется с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В субботу, 31 октября, температура днём удержится на отметке +11°, ночью похолодает до +7°. Облачность переменная, без осадков.

В воскресенье, 1 ноября, дневная температура снизится до +8°, ночью — до +5°. Облачность переменная, и в этот день синоптики прогнозируют возможные осадки.

В понедельник, 2 ноября, воздух прогреется днём лишь до +8°, ночью похолодает до +4°. Облачно с прояснениями, без осадков.

Во вторник, 3 ноября, столбики термометров опустятся до самой низкой отметки недели: днём и ночью ожидается +5°. Небо затянет облаками, и именно в этот день также возможны осадки.

Таким образом, самым тёплым днём недели станет четверг, 29 октября, с температурой +12°, а самым прохладным — вторник, 3 ноября, когда днём будет всего +5°. Перепад температур за неделю составит 7°. Осадки синоптики прогнозируют в воскресенье, 1 ноября, и во вторник, 3 ноября.

Учитывая постепенное похолодание и перепад температур в 7°, жителям Киевской области стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста. В дни с возможными осадками — воскресенье и вторник — лучше иметь при себе зонт и быть осторожными за рулём из-за скользкой дороги.

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