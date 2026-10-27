Мобилизация в Украине и связанные с ней процедуры могут вызвать вопрос, если бумажный военный билет есть, а информация о человеке в электронной системе отсутствует.



Сообщает Минобороны .

Причин может быть несколько. Например, информацию из бумажных документов еще не перенесли в электронную базу или при внесении сведений допустили ошибку. Возможны технические сбои или задержки с обновлением записей.

Если в приложении «Резерв+» появляется сообщение «Данные в реестре «Оберег» не найдено», это не обязательно означает, что у человека нет военно-учетных документов. Однако такое несоответствие следует проверить.

Как исправить информацию в реестре

Сначала можно использовать приложение «Резерв+». В нем предусмотрена функция «Исправить данные онлайн», по которой можно отправить запрос, если сведения о пользователе не найдены.

Для этого необходимо авторизироваться в приложении, открыть соответствующий раздел и выбрать вариант «Данные не найдены». После отправки запроса уполномоченные работники проверят информацию. Если сведения подтвердятся, они будут внесены в реестр.

Если онлайн-обращение не помогло или необходимо сверить бумажный военный билет с электронными данными, обратитесь в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), где человек состоит на учете.

Для проверки обычно требуются паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и военно-учетный документ. При необходимости могут потребоваться дополнительные доказательства, касающиеся конкретной ситуации.

Важно не откладывать исправление неточностей. Мобилизация в Украине предполагает использование актуальных учетных сведений, а ошибки могут создавать трудности при оформлении документов или подтверждении военно-учетного статуса.

Итак, если бумажный документ есть, но данных в системе нет, следует сначала подать запрос через «Резерв+». Если проблема осталась, нужно обратиться в соответствующие ТЦК и СП и попросить проверить сведения.