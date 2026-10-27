Уволенным из ВСУ военным могут отказать в бронировании на работе, если их зачислили в оперативный резерв и присвоили статус резервиста. Решающими являются не запись в приложении «Резерв+», а учетная категория в реестре «Оберег» и действующая отсрочка.

Правила бронирования и мобилизации в Украине касаются не только гражданских работников — уволенным из ВСУ военным могут отказать в бронировании на работе, если их зачислили в оперативный резерв и они имеют статус резервиста.

Как сообщает UkrMedia, правила бронирования распространяются на военнообязанных, поэтому решающими являются учетная категория, основания пребывания на воинском учете и возможное право на специальную отсрочку. Зачисление уволенных со службы граждан в оперативный резерв в особый период регулирует статья 26-2 Закона «О воинской обязанности и военной службе».

Статья 25 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» предусматривает бронирование военнообязанных, работающих в определенных учреждениях или на предприятиях. Принадлежность к оперативному резерву меняет первичный статус человека: он считается резервистом, а не военнообязанным, что препятствует бронированию по общим правилам.

Второй апелляционный административный суд в решении от 24 апреля 2026 года по делу №440/4299/25 отметил, что лицо первой очереди оперативного резерва не подлежит бронированию именно из-за статуса резервиста. В Силах обороны также связывают возможность бронирования уволенного военного с отсутствием такого статуса.

Постановление Кабмина №768 от 12 июня 2026 года установило особое правило для отдельных уволенных со службы лиц с отсрочкой: в течение срока ее действия их нельзя зачислить в оперативный резерв. Исключение возможно лишь тогда, когда человек сам письменно отказался от отсрочки.

Как проверить свои данные в «Резерв+»

Приложение «Резерв+» является электронным кабинетом, который отображает сведения из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег». Сама запись в приложении не создает и не отменяет юридического статуса человека.

По разъяснению Министерства обороны, отметка «Снято с учета» в электронном документе может касаться перевода в оперативный резерв. Ее не следует отождествлять со статусом «Исключено с учета». В «Резерв+» стоит проверить свою категорию учета, а также сведения о бронировании или отсрочке.

Что делать, если стоит статус «Снято с учета»

При наличии статуса «Снято с учета» следует обратиться в ТЦК, чтобы выяснить основание записи в «Обереге» и фактический статус относительно оперативного резерва. Исправить данные можно через онлайн-сервис в приложении или личным заявлением в ТЦК, после чего нужно сгенерировать новый электронный документ.

Для подтверждения своей позиции стоит хранить бумажные приказы и справки об увольнении, предоставлении отсрочки или зачислении в резерв. Эти документы помогут доказать, на каком основании ваш статус записан в реестре «Оберег».

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