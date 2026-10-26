Закупочные цены на свиней живым весом вырастут до 72–73 грн/кг уже на следующей неделе, хотя в регионах со вспышками АЧС ситуация окажется противоположной.

Цены на свинину в Украине на следующей неделе вырастут на 6% — закупочная стоимость живых свиней поднимется до 72–73 грн за килограмм.

В то же время в регионах, где распространяется африканская чума свиней (АЧС), ситуация окажется противоположной: килограмм там, наоборот, дешевеет из-за избытка предложения. Часть поголовья может быть инфицированной, поэтому производители вынуждены сбывать животных по более низкой цене.

Такой прогноз обнародовала ассоциация «Мясная отрасль». Рост ожидается в период с 26 октября по 1 ноября, то есть уже в ближайшие дни.

Как африканская чума свиней давит на цены

В регионах со вспышками АЧС на рынке накапливается избыток животных. Часть поголовья может быть инфицированной, что усиливает риски для производителей и переработчиков. Именно поэтому там цена падает, а не растет.

Распространение болезни бьет не только по свиноводству, но и по растениеводческим хозяйствам. Из-за сокращения поголовья они рискуют потерять один из каналов сбыта зерна и источник оборотных средств.

В ассоциации предупреждают, что последствия нынешней ситуации могут проявиться уже в течение года: рынок рискует столкнуться с острым дефицитом живых свиней, а цена, по прогнозу отрасли, может превысить 100 грн за килограмм.

Вакцина против АЧС: почему регистрация буксует

Представители отрасли настаивают на ускорении регистрации вакцины против африканской чумы свиней. Она должна защитить действующие предприятия и хозяйства, которые планируют восстанавливать производство в 2027 году.

По информации ассоциации, документы на регистрацию первой вакцины подали еще в январе 2025 года, однако полевые испытания в Украине до сих пор так и не начались.

Еще в начале октября в ассоциации ожидали более умеренного подорожания. Исполнительный директор «Мясной отрасли» Николай Бабенко прогнозировал, что до конца года живые свиньи прибавят в цене не более 5%. В случае же новых вспышек АЧС стоимость могла бы даже опуститься до 70 грн/кг.

Дополнительным фактором давления на украинский рынок остается импорт. В январе–августе 2026 года Украина ввезла 26,9 тыс. тонн свинины — в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения: полутуши кондиционных свиней на немецкой бирже VEZG стоят около 70,6 грн/кг, а в Польше живых свиней закупают примерно по 50,3 грн/кг.

Восстановление свиноводства может длиться годами

Последствия вспышек АЧС ощущаются даже спустя длительное время после затухания болезни. Примером является предприятие «Дан-Фарм Украина» на Киевщине, где африканскую чуму свиней зафиксировали еще в 2024 году.

Сейчас хозяйство получает 32 поросенка на одну свиноматку в год, тогда как до вспышки показатель составлял 37 поросят. Полностью перейти на датскую генетику и восстановить технологические показатели предприятие планирует лишь в 2028 году.

Как сообщала Politeka, подорожание продуктов в Украине: аграрии спрогнозировали, насколько еще вырастут цены до конца года.