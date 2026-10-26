На этой неделе Львов ждёт насыщенный график – от желания двигаться и путешествовать в начале недели до ярких открытий в конце.

Прогноз на неделю обнародовало издание Horoscope.com, и для Львов этот период обещает быть динамичным и приятным – с акцентом на движение, общение и внутреннее равновесие.

Неделя начинается с мощного заряда энергии: Львам захочется сменить обстановку, вырваться из рутины и куда-то поехать. Это настроение постепенно сменяется более спокойным, и к концу недели на первый план выходит способность находить решения там, где другие теряются.

Работа и финансы

В понедельник и вторник Львам стоит воспользоваться желанием действовать и двигаться – это удачное время для командировок, деловых поездок или просто смены рабочей обстановки. Новые впечатления в начале недели способны подсказать свежие идеи для проектов. В среду и четверг сложится и то, что касается репутации: коллеги и партнёры сами обратят внимание на ваши результаты, так что не придётся лишний раз доказывать свою ценность. Главное – не переигрывать и не пытаться произвести впечатление искусственно, естественное поведение сработает лучше любой самопрезентации.

Отношения

Личная жизнь Львов в начале недели складывается на редкость гармонично – романтическая сфера поддерживает общее приподнятое настроение и добавляет уверенности. В среду и четверг эта привлекательность работает и в более широком кругу общения: вы легко вызываете симпатию, даже не прилагая к этому особых усилий. Стоит лишь следить, чтобы эта лёгкость не превратилась в хвастовство – особенно когда речь идёт о личных достижениях или привычках, которыми хочется поделиться с окружающими.

Здоровье и энергия

В пятницу Львам стоит уделить внимание привычному здоровому режиму – прогулке, активности на свежем воздухе или просто упорядочиванию распорядка дня. Это добавит бодрости на выходные. При этом лучше не превращать рассказы о собственном образе жизни в главную тему разговоров с друзьями или коллегами: окружающие могут воспринять это как излишнее хвастовство, даже если намерения были самыми искренними.

Лучшие дни недели

Самыми яркими станут выходные – суббота и воскресенье. В эти дни Львам легко даются решения даже сложных вопросов: когда кто-то обращается с проблемой, вы с удовольствием и почти играючи находите выход. Также удачными будут понедельник и вторник – благодаря тяге к новому и желанию двигаться вперёд, которое поможет начать неделю с правильной ноты.