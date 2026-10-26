Прогноз на тиждень оприлюднило видання Horoscope.com, і для Левів цей період обіцяє бути динамічним та приємним – з акцентом на рух, спілкування та внутрішню рівновагу.

Тиждень розпочинається з потужного заряду енергії: Левам захочеться змінити обстановку, вирватися з рутини й кудись поїхати. Цей настрій поступово змінюється на спокійніший, і до кінця тижня на перший план виходить здатність знаходити рішення там, де інші розгублюються.

Робота і фінанси

У понеділок та вівторок Левам варто скористатися бажанням діяти й рухатися – це вдалий час для відряджень, ділових поїздок або просто зміни робочого середовища. Нові враження на початку тижня здатні підказати свіжі ідеї для проєктів. У середу та четвер складеться й те, що стосується репутації: колеги та партнери самі звертатимуть увагу на ваші результати, тож не доведеться зайвий раз доводити свою цінність. Головне – не перегравати й не намагатися справити враження штучно, природна поведінка спрацює краще за будь-яку самопрезентацію.

Стосунки

Особисте життя Левів на початку тижня складається напрочуд гармонійно – романтична сфера підтримує загальний піднесений настрій і додає впевненості. У середу та четвер ця привабливість працює й у ширшому колі спілкування: ви легко викликаєте симпатію, навіть не докладаючи для цього особливих зусиль. Варто лише стежити, щоб ця легкість не перетворилася на хвалькуватість – особливо коли йдеться про особисті досягнення чи звички, якими хочеться поділитися з оточенням.

Здоровʼя та енергія

У п’ятницю Левам варто приділити увагу звичному здоровому режиму – прогулянці, активності на свіжому повітрі чи просто впорядкуванню розкладу дня. Це додасть бадьорості на вихідні. Водночас краще не перетворювати розповіді про власний спосіб життя на головну тему розмов з друзями чи колегами: оточення може сприйняти це як надмірне вихваляння, навіть якщо наміри були найщирішими.

Найкращі дні тижня

Найяскравішими стануть вихідні – субота та неділя. У ці дні Левам легко даються рішення навіть складних питань: коли хтось звертається з проблемою, ви із задоволенням і майже граючись знаходите вихід. Також вдалими будуть понеділок і вівторок – завдяки тязі до нового та бажанню рухатися вперед, яке допоможе розпочати тиждень із правильної ноти.