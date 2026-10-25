Цей тиждень Козероги проведуть у режимі поступового розгону: спокійний початок зміниться справжнім енергетичним вибухом у середині тижня. Прогноз оприлюднило видання Horoscope.com, і головна порада астрологів — не поспішати в перші дні, адже основна сила прийде трохи пізніше.

Робота і фінанси

У понеділок та вівторок рівень енергії буде звичайним, тож не варто одразу братися за найскладніші завдання — краще розподілити справи й підготувати ґрунт для ривка. А ось із середи ситуація зміниться кардинально: Козероги відчують приплив сил, який дозволить впоратися з об'ємною роботою буквально за лічені години. Те, на що раніше йшов цілий день, тепер вирішуватиметься миттєво. Це вдалий момент, щоб завершити відкладені проєкти, домовитися про важливі зустрічі чи взятися за те, що здавалося занадто масштабним. Фінансові питання варто планувати саме на другу половину тижня — тоді рішення будуть більш виваженими.

Стосунки

У четвер Козероги стануть справжнім центром уваги: їхня харизма та внутрішнє світіння приваблюватимуть погляди оточуючих. Це чудовий час для нових знайомств, відвертих розмов і зміцнення теплих стосунків із близькими. Партнери та друзі помітять зміни у вашому настрої й охоче підтримають ваші ідеї. Самотнім Козерогам варто скористатися моментом і більше спілкуватися — саме зараз шанси на приємне знайомство зростають.

Здоров'я та енергія

П'ятниця стане піком фізичної витривалості: Козероги здивують оточення тим, скільки встигають зробити, не втрачаючи бадьорості. Варто скористатися цим підйомом для активності, спорту чи просто насиченого дня, адже тіло й розум працюватимуть злагоджено. Втім, після такого інтенсивного ривка важливо дати собі змогу відновитися — повноцінний відпочинок у вихідні допоможе зберегти цей ресурс надовго.

Найкращі дні тижня

Середа стане переломним моментом тижня — саме тоді включається "форсаж", який дозволяє впоратися з будь-якими завданнями напрочуд швидко. Четвер вирізняється підвищеною привабливістю та увагою оточення, тож варто використати цей день для спілкування. А вихідні принесуть несподіване рішення: ідея, яка здавалася нездійсненною, раптом оформиться у чіткий і надійний план дій. Не чекайте миттєвих результатів — головне, що напрямок стане зрозумілим.