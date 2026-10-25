Підвищення тарифу на воду в Київській області: скільки тепер платитимуть споживачі.

Підвищення тарифу на воду в Київській області торкнулося споживачів «Ірпіньводоканалу». В Ірпені зросла щомісячна плата за абонентське обслуговування: замість 20 грн мешканці платитимуть 25,70 грн.

Рішення погодив виконавчий комітет Ірпінської міської ради 22 жовтня. Про зміну повідомив перший заступник міського голови Олександр Пащинський. Розмір платежу збільшився на 5,70 грн, або 28,5%.

Нова сума стосується абонентського обслуговування клієнтів, які користуються централізованим водопостачанням і водовідведенням. Цей платіж нараховують окремо від вартості спожитих кубометрів. Тому його розмір не залежить від того, скільки води використало домогосподарство протягом місяця.

Важливо, що йдеться саме про абонплату, а не про чергову зміну вартості водопостачання чи каналізації за кубометр.

Чинні тарифи на ці послуги в Ірпені діють із 1 серпня 2026 року. За централізоване водопостачання споживачі платять 35,56 грн за кубометр, а за водовідведення — 46,86 грн. Разом це 82,42 грн за кубометр із ПДВ.





Скільки становитиме сума в платіжці

Підвищення тарифу на воду в Київській області в цьому випадку означає збільшення окремого щомісячного платежу. Наприклад, якщо родина використовує п’ять кубометрів води на місяць і сплачує за обидві послуги, вартість водопостачання та водовідведення становитиме 412,10 грн. Разом із новою абонплатою сума зросте до 437,80 грн.

Це розрахунок без урахування інших можливих нарахувань. За рік різниця лише через зміну абонентського обслуговування становитиме 68,40 грн.

Точну дату, з якої почне діяти плата в розмірі 25,70 грн, у повідомленні не уточнили. Мешканцям варто перевіряти наступні платіжки та оголошення КП «Ірпіньводоканал».