Ціни на продукти в Україні знову змінюються — тепличні помідори за тиждень подорожчали одразу на 14%, а в супермаркетах кілограм уже наближається до 90 гривень.
Як повідомляє Socportal із посиланням на аналітиків проєкту EastFruit, зростання цін на томати триває вже другий тиждень поспіль. Тепличні помідори в Україні зараз коштують у середньому 50–75 гривень за кілограм.
Чому помідори дорожчають
Головна причина подорожчання — погода. Через неї дозрівання томатів у стаціонарних теплицях сповільнилося, а поставки з плівкових теплиць повністю припинилися. У результаті овоч надходить на ринок нерегулярно й у недостатній кількості.
Імпортні помідори поки що не рятують ситуацію. Хоча обсяги поставок з-за кордону поступово збільшуються, вони ще не можуть повністю покрити дефіцит вітчизняної продукції, пояснюють експерти.
Скільки коштують помідори в супермаркетах
У магазинах ціни помітно вищі за середні оптові. За даними видання, у «Сільпо» кілограм помідорів продають по 87,50 гривні, у Varus — по 84,90 гривні, а в АТБ тепличні томати з Туреччини коштують 89,89 гривні за кілограм.
Тож у перелічених мережах кілограм помідорів обходиться приблизно у 85–90 гривень. Вартість може відрізнятися залежно від магазину, сорту та регіону.
Чи буде дешевше
Попри нещодавнє подорожчання, у річному порівнянні помідори залишаються дешевшими: тепличні томати в Україні зараз у середньому на 18% дешевші, ніж у середині жовтня 2025 року.
Помідори лишаються цінним продуктом для щоденного раціону: вони містять вітамін С, калій та антиоксидант лікопін, який захищає клітини від окислювального стресу. Тож навіть за вищої ціни вони залишаються корисним доповненням до салатів і соусів.
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