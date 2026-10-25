Тепличні помідори в Україні за тиждень подорожчали на 14% — у супермаркетах кілограм уже наближається до 90 гривень. На ціну вплинуло скорочення пропозиції вітчизняних овочів.

Ціни на продукти в Україні знову змінюються — тепличні помідори за тиждень подорожчали одразу на 14%, а в супермаркетах кілограм уже наближається до 90 гривень.

Як повідомляє Socportal із посиланням на аналітиків проєкту EastFruit, зростання цін на томати триває вже другий тиждень поспіль. Тепличні помідори в Україні зараз коштують у середньому 50–75 гривень за кілограм.

Чому помідори дорожчають

Головна причина подорожчання — погода. Через неї дозрівання томатів у стаціонарних теплицях сповільнилося, а поставки з плівкових теплиць повністю припинилися. У результаті овоч надходить на ринок нерегулярно й у недостатній кількості.

Імпортні помідори поки що не рятують ситуацію. Хоча обсяги поставок з-за кордону поступово збільшуються, вони ще не можуть повністю покрити дефіцит вітчизняної продукції, пояснюють експерти.

Скільки коштують помідори в супермаркетах

У магазинах ціни помітно вищі за середні оптові. За даними видання, у «Сільпо» кілограм помідорів продають по 87,50 гривні, у Varus — по 84,90 гривні, а в АТБ тепличні томати з Туреччини коштують 89,89 гривні за кілограм.

Тож у перелічених мережах кілограм помідорів обходиться приблизно у 85–90 гривень. Вартість може відрізнятися залежно від магазину, сорту та регіону.

Чи буде дешевше

Попри нещодавнє подорожчання, у річному порівнянні помідори залишаються дешевшими: тепличні томати в Україні зараз у середньому на 18% дешевші, ніж у середині жовтня 2025 року.

Помідори лишаються цінним продуктом для щоденного раціону: вони містять вітамін С, калій та антиоксидант лікопін, який захищає клітини від окислювального стресу. Тож навіть за вищої ціни вони залишаються корисним доповненням до салатів і соусів.

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