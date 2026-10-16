Подорожчання продуктів в Україні може торкнутися насамперед м’яса, молочної продукції, риби та заморожених товарів.

Подорожчання продуктів пов’язують із російськими атаками на складську інфраструктуру, через які компаніям доводиться змінювати логістику й шукати нові приміщення для зберігання.

Про це свідчать дані дослідження WINHUB, на які посилаються медіа. За оцінками фахівців, витрати бізнесу на логістику можуть збільшитися на 30–40%. Однак це не означає, що цінники в магазинах зростуть на такий самий відсоток.

Які продукти можуть подорожчати найбільше

Найбільше ризикують товари, які потребують постійного охолодження або заморожування. До цієї категорії належать:

свіже м’ясо та м’ясні вироби;

молоко, йогурти, сметана й кисломолочний сир;

риба та морепродукти;

заморожені овочі, ягоди й напівфабрикати;

морозиво та інші заморожені десерти.

Для зберігання такої продукції потрібні спеціальні склади, холодильне обладнання та стабільне електропостачання. Якщо приміщення пошкоджене або його більше не можна використовувати, постачальникам доводиться терміново перевозити запаси й орендувати інші площі.

Додаткові витрати виникають і через перебої з електроенергією. Компанії можуть використовувати генератори, оплачувати пальне та обслуговування резервних джерел живлення. Усе це впливає на собівартість товарів.

Чи означає це різке зростання цін

Не обов’язково. Логістика становить лише частину кінцевої вартості продукції. На ціну також впливають витрати на сировину, виробництво, пакування, оплату праці та торговельна націнка.

За оцінкою директорки компанії UTG Євгенії Локтіонової, сукупні логістичні витрати виробників і торговельних мереж можуть зрости на 30–40%. Проте частину додаткового навантаження бізнес здатен компенсувати власними ресурсами або завдяки оптимізації роботи.

Подорожчання продуктів може менше зачепити місцеві сезонні товари, які швидко доставляють від виробника до магазину. Водночас це не гарантує незмінних цін: на них впливають пальне, урожайність та інші витрати.

Отже, дефіцит спеціалізованих складів створює ризик збільшення вартості окремих категорій харчів. Наскільки це позначиться на покупцях, залежатиме від реальних витрат постачальників і можливості бізнесу стримувати ціни.



Джерело: OBOZ.UA.