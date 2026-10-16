Штраф за податок на нерухомість: як перевірити нарахування у 2026 році.

Штраф за несвоєчасну сплату податку на нерухомість загрожує власникам квартир і будинків, які не виконали податкові зобов’язання у встановлений термін. Щоб уникнути зайвих витрат, варто заздалегідь перевірити нарахування, правильність даних і дату, до якої потрібно внести кошти.

У 2026 році фізичні особи сплачують податок за нерухоме майно за 2025 рік. Державна податкова служба розраховує суму та надсилає власнику податкове повідомлення-рішення (ППР). Після отримання документа платник має 60 календарних днів для оплати.

За яку площу нараховують податок

Оподаткування залежить від типу житла та його розміру. Законодавство передбачає такі пільгові межі:

60 кв. м — для квартири;

120 кв. м — для житлового будинку;

180 кв. м — якщо людина володіє різними типами житлової нерухомості, наприклад квартирою та будинком.

Податок нараховують лише на площу понад установлену норму. Наприклад, якщо квартира має 80 кв. м, розрахунок проводять за 20 кв. м. За спільної власності враховують частку кожного співвласника.

Ставку визначає місцева рада. Граничний розмір становить 1,5% мінімальної зарплати за кожен оподатковуваний квадратний метр. Для платежів у 2026 році за попередній рік максимальна ставка дорівнює 120 грн за кв. м, але фактичне нарахування залежить від рішення громади.

Як перевірити суму та не отримати штраф

Перед оплатою уважно перегляньте ППР. Переконайтеся, що правильно зазначені власник, адреса об’єкта, площа, частка володіння, застосована пільга та сума до сплати.

Перевірити нарахування можна в Електронному кабінеті платника податків. Для попереднього розрахунку також доступний калькулятор податку на майно від ДПС.

Якщо виявили помилку, наприклад зазначено чужу квартиру або неправильно визначено площу, зверніться до податкової для звірки. До заяви варто додати документи, які підтверджують право власності та характеристики нерухомості.

Що буде за прострочення платежу

Штраф залежить від тривалості затримки та обставин порушення. Тому важливо не пропустити 60-денний термін після вручення повідомлення-рішення. Якщо документ не надійшов поштою, перевірте Електронний кабінет: відсутність паперового листа не завжди означає, що податкового зобов’язання немає.