Штраф за налог на недвижимость: как проверить начисление в 2026 году

Штраф за несвоевременную уплату налога на недвижимость грозит владельцам квартир и домов, не выполнившим налоговые обязательства в установленный срок. Чтобы избежать лишних затрат, следует заранее проверить начисление, правильность данных и дату, в которую нужно внести средства.

В 2026 году физические лица платят налог за недвижимое имущество за 2025 год. Государственная налоговая служба рассчитывает сумму и направляет владельцу налоговое уведомление-решение (ППР). После получения документа у плательщика есть 60 календарных дней для оплаты.

За какую площадь начисляют налог

Налогообложение зависит от типа жилья и его размера. Законодательство предусматривает следующие льготные границы:

60 кв. м – для квартиры;

120 кв. м – для жилого дома;

180 кв. м — если человек владеет разными типами жилой недвижимости, например квартирой и домом.

Налог начисляется только на площадь сверх установленной нормы. К примеру, если квартира имеет 80 кв. м, расчет производят за 20 кв. м. При общей собственности учитывают долю каждого совладельца.

Ставку определяет местный совет. Предельный размер составляет 1,5% минимальной зарплаты за каждый налогооблагаемый квадратный метр. Для платежей в 2026 году за предыдущий год максимальная ставка равняется 120 грн за кв. м, но фактическое начисление зависит от решения общества.

Как проверить сумму и не получить штраф

Перед оплатой внимательно просмотрите ППР. Убедитесь, что правильно указаны владелец, адрес объекта, площадь, доля владения, применена льгота и сумма к оплате.

Проверить начисления можно в Электронном кабинете налогоплательщика. Для предварительного расчета также доступен калькулятор налога на имущество от ГНС.

Если обнаружили ошибку, например указанную чужую квартиру или неправильно определенную площадь, обратитесь в налоговую для сверки. К заявлению следует добавить документы, подтверждающие право собственности и характеристики недвижимости.

Что будет за просрочку платежа

Штраф зависит от продолжительности задержки и обстоятельств нарушения. Поэтому важно не упустить 60-дневный срок после вручения сообщения-решения. Если документ не поступил по почте, проверьте электронный кабинет: отсутствие бумажного письма не всегда означает, что налогового обязательства нет.