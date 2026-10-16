Штраф за несвоевременную уплату налога на недвижимость грозит владельцам квартир и домов, не выполнившим налоговые обязательства в установленный срок. Чтобы избежать лишних затрат, следует заранее проверить начисление, правильность данных и дату, в которую нужно внести средства.
В 2026 году физические лица платят налог за недвижимое имущество за 2025 год. Государственная налоговая служба рассчитывает сумму и направляет владельцу налоговое уведомление-решение (ППР). После получения документа у плательщика есть 60 календарных дней для оплаты.
За какую площадь начисляют налог
Налогообложение зависит от типа жилья и его размера. Законодательство предусматривает следующие льготные границы:
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60 кв. м – для квартиры;
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120 кв. м – для жилого дома;
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180 кв. м — если человек владеет разными типами жилой недвижимости, например квартирой и домом.
Налог начисляется только на площадь сверх установленной нормы. К примеру, если квартира имеет 80 кв. м, расчет производят за 20 кв. м. При общей собственности учитывают долю каждого совладельца.
Ставку определяет местный совет. Предельный размер составляет 1,5% минимальной зарплаты за каждый налогооблагаемый квадратный метр. Для платежей в 2026 году за предыдущий год максимальная ставка равняется 120 грн за кв. м, но фактическое начисление зависит от решения общества.
Как проверить сумму и не получить штраф
Перед оплатой внимательно просмотрите ППР. Убедитесь, что правильно указаны владелец, адрес объекта, площадь, доля владения, применена льгота и сумма к оплате.
Проверить начисления можно в Электронном кабинете налогоплательщика. Для предварительного расчета также доступен калькулятор налога на имущество от ГНС.
Если обнаружили ошибку, например указанную чужую квартиру или неправильно определенную площадь, обратитесь в налоговую для сверки. К заявлению следует добавить документы, подтверждающие право собственности и характеристики недвижимости.
Что будет за просрочку платежа
Штраф зависит от продолжительности задержки и обстоятельств нарушения. Поэтому важно не упустить 60-дневный срок после вручения сообщения-решения. Если документ не поступил по почте, проверьте электронный кабинет: отсутствие бумажного письма не всегда означает, что налогового обязательства нет.