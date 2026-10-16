Начало отопительного сезона 2026 года в Киеве объявил мэр столицы Виталий Кличко 16 октября.

Начало отопительного сезона 2026 года в Киеве предусматривает поэтапное подключение тепла, прежде всего в заведениях социальной сферы.

Первыми отопление получат больницы, школы и детские сады. Подключение будет производиться по индивидуальным заявкам руководителей учреждений.

Как сообщил Кличко, пока тепло не будут подавать в часть Днепровского и Дарницкого районов. Там энергетический объект получил значительные повреждения, а ремонтные работы еще продолжаются.

Почему отопление будут включать постепенно

Столица начинает отопительный период на фоне сложнейшей ситуации в энергетике. По информации Deutsche Welle, все три основных киевских теплоэлектроцентрали — ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 — после российских обстрелов упустили возможность производить электроэнергию.

До масштабных атак эти станции могли снабжать Киев мощностью до 1,3 ГВт электроэнергии. По оценкам экспертов, нынешнее потребление столицы составляет 1-1,2 ГВт. Зимой в зависимости от температуры воздуха нагрузка может возрасти до 1,8–2 ГВт.

Когда отопление включится в жилых домах

Начало отопительного сезона 2026 года в Киеве происходит поэтапно. Первоочередно тепло подают в социальные учреждения, а решение о дальнейшем подключении будет зависеть от готовности систем и ситуации в энергетике.

Единой даты запуска отопления для всех городов Украины нет. Решения принимаются местными органами власти с учетом погодных условий.

Согласно правилам предоставления услуги по снабжению тепловой энергией, отопительный период начинается, когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 °C или ниже. Во время сезона применяют противоположное условие — температура должна превышать +8 °C в течение трех суток.

Как города готовятся к холодам

Перед зимой коммунальные службы проверяют котельные, тепловые сети и отопительные системы в жилых домах. Особое внимание уделяется школам, детским садам и больницам, чтобы обеспечить их готовность к холодам.

Киевлянам следует следить за сообщениями городских властей, особенно если речь идет о районах, где продолжаются восстановительные работы.