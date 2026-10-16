Работодатели могут забронировать 24-летних работников от мобилизации через «Дію» за три дня, однако в ряде случаев процедура усложняется или вовсе становится невозможной. Юристы разобрали наиболее типичные проблемы.

Бронирование от мобилизации работников до 25 лет вполне возможно — возраст сам по себе не является препятствием, подчеркивают юристы портала ASAP Lawyers. В то же время на практике работодатели сталкиваются с отказами, которые чаще всего связаны с расхождениями в государственных реестрах.

В бизнес-среде до сих пор распространено ошибочное мнение, что оформлять отсрочку мужчинам до 25 лет нет смысла, поскольку их и так не призывают. Однако закон различает понятия призывника и военнообязанного: если 24-летний сотрудник отслужил срочную службу и был зачислен в запас, он официально становится военнообязанным. При отсутствии оформленного бронирования такого работника могут законно мобилизовать на общих основаниях еще до 25-го дня рождения.

Какие условия должны выполнить обе стороны

Правила предоставления отсрочек регламентируются статьей 25 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и постановлением Кабмина №76 от 27 января 2023 года. В этих документах нет никаких запретов на бронирование лиц младше 25 лет.

Чтобы процедура сработала, должны совпасть требования к обеим сторонам трудовых отношений. Компания должна иметь статус критически важной для нужд ВСУ, других военных формирований или обеспечения экономики и жизнедеятельности населения, находиться в соответствующем Едином перечне и соблюдать квоты на количество забронированных.

Работник, согласно пункту 29 Порядка бронирования, должен состоять на военном учете именно как военнообязанный, с обновленными персональными данными, официально подтвержденным трудоустройством и без статуса «в розыске». Отдельные исключения по нарушениям военного учета предусмотрены только для некоторых оборонных компаний.

Как подать заявку через «Дію»

При выполнении всех критериев руководитель компании или уполномоченное лицо может оформить бронирование онлайн. Для этого нужно авторизоваться на портале «Дія» с помощью квалифицированной электронной подписи, выбрать услугу «Бронирование работников», ввести данные 24-летнего специалиста и подписать заявление.

Государственные реестры проверяют информацию автоматически. Для критически важных предприятий процесс длится до трех дней. При положительном результате статус отсрочки сразу подтягивается в электронный военно-учетный документ, и работник видит его в приложении «Резерв+». При этом сам факт подачи заявления еще не гарантирует получение брони.

Почему система отказывает и как это исправить

Наиболее частая причина отказа — расхождения в реестрах. Например, работник отслужил срочную службу, но в базе до сих пор числится как «призывник», которого по общей процедуре бронировать нельзя. В таком случае человеку стоит проверить свой статус в электронном документе и обратиться в территориальный центр комплектования для уточнения данных.

Другая типичная ситуация — «невидимое» трудоустройство: военно-учетные данные актуальны, но система не видит трудовых отношений. Это означает, что информация не обновлена в Пенсионном фонде. Следует актуализировать данные через электронные кабинеты ПФУ или воспользоваться инструментом исправления места работы в «Резерв+».

Юристы также напоминают, что видеть в приложении одновременно действующую отсрочку и статус «в розыске» вполне возможно. Бронь защищает только от призыва в армию, тогда как розыск касается нарушений правил учета — например, если человек проигнорировал повестку или вовремя не обновил контакты.

Ранее Politeka сообщала, когда могут отменить отсрочку или аннулировать бронирование.

Также Politeka рассказывала, что делать, если нет данных в системе «Резерв+».