Після завершення терміну бронювання відстрочка від мобілізації не продовжується автоматично. Працівнику передусім варто перевірити свій військово-обліковий статус і з'ясувати у роботодавця, чи можна оформити бронювання повторно.

Бронювання від мобілізації в Україні потребує уваги одразу після завершення терміну — відстрочка в такому разі не продовжується автоматично. Як пояснює Новини.LIVE, працівнику спершу варто перевірити власний військово-обліковий статус і уточнити в роботодавця, чи можна оформити бронювання повторно.

Важливо розуміти: сама по собі робота на підприємстві, що має статус критично важливого, не продовжує вже завершене бронювання. Для нового оформлення компанія повинна відповідати чинним вимогам і мати всі необхідні документи. Окремо слід з'ясувати, чи зберіг роботодавець право бронювати працівників і чи подав він відповідну заяву — від цих обставин залежить подальший порядок дій.

Що уточнити у роботодавця

Насамперед варто звернутися до кадрової служби й дізнатися, чи діє рішення про критичну важливість підприємства. Також необхідно з'ясувати, чи актуальні відомості про працівника в державних реєстрах і чи подана заявка на нове бронювання.

Якщо організація й надалі відповідає встановленим умовам, роботодавець може перевірити можливість оформлення через портал "Дія". Результат слід перевірити в електронному військово-обліковому документі, зокрема в застосунку "Резерв+".

Чому варто перевірити документи компанії

Для продовження бронювання підприємству необхідно вчасно підтверджувати відповідність вимогам. Якщо рішення про критичну важливість втратило актуальність або потрібні відомості не оновлені, це може вплинути на можливість оформлення відстрочки для працівників. Перевіряти слід не лише персональні дані працівника, а й документи організації.

Після закінчення бронювання не можна розраховувати, що відстрочка надалі діє автоматично. Працівнику слід уточнити свій поточний статус і можливість повторного оформлення, а за наявності інших законних підстав для відстрочки — з'ясувати, чи поширюються вони на його ситуацію. До появи нового підтвердження варто орієнтуватися на фактичні відомості у військово-облікових документах.

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