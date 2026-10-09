Адвокат Вікторія Поліщук пояснила, які помилки роботодавця здатні зіпсувати бронювання працівника і що саме ТЦК перевіряє на підприємстві.

Бронювання працівників в Україні залежить від правильного ведення військового обліку — одна помилка роботодавця в документах здатна зіпсувати відстрочку працівника й обернутися спором із територіальним центром комплектування. Про найпоширеніші ризики розповіла адвокат Вікторія Поліщук.

Для роботодавців військовий облік і бронювання співробітників — це одразу кілька обов'язкових вимог. Помилки в документах або неправильний розподіл обов'язків можуть призвести до спору з ТЦК і навіть до судового розгляду, тож важливо знати, хто на підприємстві відповідає за цей напрям і що саме перевіряють під час візиту військові.

Хто на підприємстві відповідає за військовий облік

На підприємстві має бути призначена посадова особа, відповідальна за ведення військового обліку. Відомості про її призначення або звільнення обов'язково передають до ТЦК. Роботодавець також зобов'язаний виконувати передбачені законом процедури, коли змінюються дані працівників, під час їхнього прийому чи звільнення, а також коли працівники отримують виклики до центру.

Під час перевірки ТЦК може вивчати накази про організацію військового обліку та бронювання, списки персонального обліку, документи про звірку даних і матеріали, що підтверджують інформування працівників.

Водночас відповідальність за порушення не обов'язково несе керівник. У судовій практиці вже траплялися ситуації, коли обов'язки з військового обліку офіційно покладали на іншого працівника. Наприклад, у справі №686/12642/26 суд дійшов висновку, що за таких обставин притягнення директора до відповідальності потребує окремого обґрунтування.

Що важливо знати про бронювання працівників

Процедура бронювання регулюється Порядком №76. Для роботодавця мають значення два моменти: статус критично важливого підприємства та відповідність працівників, яких включають до списків, установленим вимогам. Саме бронювання оформлює керівник підприємства через портал «Дія», а відомості передаються до відповідного державного реєстру.

Під час перевірки роботодавцю важливо мати підтвердження не лише самого бронювання, а й правильності ведення військового обліку. До основних питань, які перевіряє ТЦК, належать:

наявність наказів і призначеного відповідального за військовий облік;

актуальність списків персонального обліку;

проведення передбаченої звірки даних із ТЦК;

своєчасне інформування про прийом і звільнення військовозобов'язаних;

наявність документів, що підтверджують оформлення та чинність бронювання.

Окремі правила діють для підприємств оборонно-промислового комплексу та інших організацій, що мають відповідний статус. Для деяких працівників із порушеннями військового обліку передбачена можливість тимчасового бронювання строком до 45 календарних днів, щоб урегулювати всі питання.

Як роботодавцю не зіпсувати бронювання працівника

Суди під час розгляду спорів звертають увагу на конкретні обставини: хто відповідав за військовий облік, які документи були в підприємства та в ТЦК, а також чи були законні підстави для ухвалених рішень. Наявність чинного бронювання має значення й тоді, коли оцінюють законність мобілізації працівника.

Тому роботодавцю недостатньо просто оформити бронь — потрібно постійно підтримувати в актуальному стані весь комплекс документів військового обліку. Для цього варто:

призначити відповідальну особу наказом і повідомити про це ТЦК;

регулярно оновлювати списки персонального обліку;

своєчасно інформувати ТЦК про прийом і звільнення військовозобов'язаних;

зберігати документи, що підтверджують оформлення бронювання;

стежити, щоб статус підприємства та дані працівників у реєстрі були актуальними.

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