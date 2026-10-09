Адвокат Виктория Полищук объяснила, какие ошибки работодателя способны испортить бронирование работника и что именно ТЦК проверяет на предприятии.

Бронирование работников в Украине зависит от правильного ведения воинского учета — одна ошибка работодателя в документах способна испортить отсрочку сотрудника и обернуться спором с территориальным центром комплектования. О самых распространенных рисках рассказала адвокат Виктория Полищук.

Для работодателей воинский учет и бронирование сотрудников — это сразу несколько обязательных требований. Ошибки в документах или неправильное распределение обязанностей могут привести к спору с ТЦК и даже к судебному разбирательству, поэтому важно знать, кто на предприятии отвечает за это направление и что именно проверяют во время визита военные.

Кто на предприятии отвечает за воинский учет

На предприятии должно быть назначено должностное лицо, ответственное за ведение воинского учета. Сведения о его назначении или увольнении обязательно передают в ТЦК. Работодатель также обязан выполнять предусмотренные законом процедуры, когда меняются данные сотрудников, при их приеме или увольнении, а также когда работники получают вызовы в центр.

Во время проверки ТЦК может изучать приказы об организации воинского учета и бронирования, списки персонального учета, документы о сверке данных и материалы, подтверждающие информирование работников.

В то же время ответственность за нарушения не обязательно несет руководитель. В судебной практике уже встречались ситуации, когда обязанности по воинскому учету официально возлагали на другого работника. Например, в деле №686/12642/26 суд пришел к выводу, что при таких обстоятельствах привлечение директора к ответственности требует отдельного обоснования.

Что важно знать о бронировании работников

Процедура бронирования регулируется Порядком №76. Для работодателя имеют значение два момента: статус критически важного предприятия и соответствие работников, которых включают в списки, установленным требованиям. Само бронирование оформляет руководитель предприятия через портал «Дія», а сведения передаются в соответствующий государственный реестр.

При проверке работодателю важно иметь подтверждение не только самого бронирования, но и правильности ведения воинского учета. К основным вопросам, которые проверяет ТЦК, относятся:

наличие приказов и назначенного ответственного за воинский учет;

актуальность списков персонального учета;

проведение предусмотренной сверки данных с ТЦК;

своевременное информирование о приеме и увольнении военнообязанных;

наличие документов, подтверждающих оформление и действительность бронирования.

Отдельные правила действуют для предприятий оборонно-промышленного комплекса и других организаций, имеющих соответствующий статус. Для некоторых работников с нарушениями воинского учета предусмотрена возможность временного бронирования сроком до 45 календарных дней, чтобы урегулировать все вопросы.

Как работодателю не испортить бронирование сотрудника

Суды при рассмотрении споров обращают внимание на конкретные обстоятельства: кто отвечал за воинский учет, какие документы были у предприятия и в ТЦК, а также были ли законные основания для принятых решений. Наличие действующего бронирования имеет значение и тогда, когда оценивают законность мобилизации работника.

Поэтому работодателю недостаточно просто оформить бронь — нужно постоянно поддерживать в актуальном состоянии весь комплекс документов воинского учета. Для этого стоит:

назначить ответственное лицо приказом и сообщить об этом в ТЦК;

регулярно обновлять списки персонального учета;

своевременно информировать ТЦК о приеме и увольнении военнообязанных;

хранить документы, подтверждающие оформление бронирования;

следить, чтобы статус предприятия и данные работников в реестре были актуальными.

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