ТЦК скасував чинну відстрочку чоловіку, який доглядає хвору матір, і вже наступного дня його мобілізували. Розповідаємо, які права мають ті, хто доглядає за хворими родичами, та що робити, якщо відстрочку анулювали.

Питання відстрочок від мобілізації в Україні знову загострилися після історії, яку оприлюднила «Судово-юридична газета»: чоловік мав чинну відстрочку, щоб доглядати хвору матір, однак ТЦК її скасував, і вже наступного дня його мобілізували.

Суть справи проста, але показова. Чоловік оформив відстрочку від призову, оскільки доглядає за мамою, яка потребує постійного стороннього догляду. Такий статус дає йому законне право не йти до війська — він зафіксований у документах військового обліку. Утім, територіальний центр комплектування вирішив інакше: відстрочку анулювали, попри те що вона була чинною.

Найбільш тривожний момент — темп, з яким усе відбулося. Як пише видання, чоловіка мобілізували вже наступного дня після скасування відстрочки. Тобто людина фактично не встигла ані оскаржити рішення, ані хоча б з'ясувати, на якій підставі її позбавили права на відстрочку за сімейними обставинами.

Хто має право на відстрочку через догляд за рідними

За законом відстрочка від мобілізації надається, зокрема, тим, хто здійснює постійний догляд за хворою матір'ю, батьком, дружиною, дитиною чи іншим близьким родичем, якщо тому потрібен сторонній догляд. Для оформлення зазвичай потрібні медичні висновки та документи, які підтверджують, що догляд не може здійснювати інша особа.

Важливо розуміти: відстрочка — це не «ласка» ТЦК, а законодавчо закріплене право. Скасувати її можна лише за наявності законних підстав — наприклад, якщо з'ясувалося, що документи подані з порушеннями, якщо змінилися обставини або минув строк, на який надано відстрочку. Свавільне анулювання чинної відстрочки є незаконним і підлягає оскарженню.

Що робити, якщо ТЦК скасувало вашу відстрочку

Якщо ви потрапили в подібну ситуацію, діяти треба одразу, не чекаючи повістки:

попросіть у ТЦК письмове рішення із зазначенням підстави скасування відстрочки;

зберіть документи, що підтверджують право на догляд: медичні довідки, висновки лікарської комісії, акти обстеження;

не підписуйте документи без ознайомлення та зверніться по правову допомогу;

оскаржте рішення ТЦК до суду або до вищої інстанції.

У справах, де відстрочку було оформлено законно, а скасування відбулося без належних підстав, суди нерідко стають на бік людини. Тож фіксація кожного кроку та письмові докази — головне, що захищає право на відстрочку за доглядом.

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