ТЦК отменил действующую отсрочку мужчине, который ухаживает за больной матерью, и уже на следующий день его мобилизовали. Рассказываем, какие права есть у тех, кто ухаживает за больными родственниками, и что делать, если отсрочку аннулировали.

Вопрос отсрочек от мобилизации в Украине снова обострился после истории, которую обнародовала «Судебно-юридическая газета»: мужчина имел действующую отсрочку, чтобы ухаживать за больной матерью, однако ТЦК ее отменил, и уже на следующий день его мобилизовали.

Суть дела простая, но показательная. Мужчина оформил отсрочку от призыва, поскольку ухаживает за матерью, которая нуждается в постоянном постороннем уходе. Такой статус дает ему законное право не идти в армию — он зафиксирован в документах воинского учета. Однако территориальный центр комплектования решил иначе: отсрочку аннулировали, несмотря на то что она была действующей.

Самый тревожный момент — темп, с которым все произошло. Как пишет издание, мужчину мобилизовали уже на следующий день после отмены отсрочки. То есть человек фактически не успел ни обжаловать решение, ни хотя бы выяснить, на каком основании его лишили права на отсрочку по семейным обстоятельствам.

Кто имеет право на отсрочку из-за ухода за родными

По закону отсрочка от мобилизации предоставляется, в частности, тем, кто осуществляет постоянный уход за больной матерью, отцом, женой, ребенком или другим близким родственником, если тому нужен посторонний уход. Для оформления обычно требуются медицинские заключения и документы, подтверждающие, что уход не может осуществлять другое лицо.

Важно понимать: отсрочка — это не «милость» ТЦК, а законодательно закрепленное право. Отменить ее можно только при наличии законных оснований — например, если выяснилось, что документы поданы с нарушениями, если изменились обстоятельства или истек срок, на который предоставлена отсрочка. Произвольное аннулирование действующей отсрочки незаконно и подлежит обжалованию.

Что делать, если ТЦК отменил вашу отсрочку

Если вы оказались в подобной ситуации, действовать нужно сразу, не дожидаясь повестки:

попросите в ТЦК письменное решение с указанием основания отмены отсрочки;

соберите документы, подтверждающие право на уход: медицинские справки, заключения врачебной комиссии, акты обследования;

не подписывайте документы без ознакомления и обратитесь за правовой помощью;

обжалуйте решение ТЦК в суде или в вышестоящей инстанции.

В делах, где отсрочка была оформлена законно, а ее отмена произошла без надлежащих оснований, суды нередко становятся на сторону человека. Поэтому фиксация каждого шага и письменные доказательства — главное, что защищает право на отсрочку по уходу.

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