Второй уровень пенсионной системы предусмотрен законом еще с 2004 года, но ни одной гривны обязательных взносов на личные счета так и не перечислили. Рассказываем, что действует сейчас и что правительство предлагает вместо этого.

Пенсия в Украине: накопительный второй уровень до сих пор существует лишь на бумаге. Закон № 1058-IV предусмотрел его еще с 2004 года, однако по состоянию на середину октября 2026 года нового закона нет, а правительство обсуждает уже другую модель - добровольное участие с автозачислением и правом отказа.

Копить на пенсию сегодня можно только самостоятельно - через негосударственные пенсионные фонды (НПФ) или страхование жизни. Первый, солидарный уровень, выплачивает Пенсионный фонд из текущих взносов работающих, то есть из ЕСВ и трансфертов госбюджета. Именно он сейчас обеспечивает почти всех пенсионеров.

Почему второй уровень не стартовал за 22 года

Старт несколько раз переносили, а действующая редакция закона привязывает введение второго уровня к году, следующему за годом преодоления дефицита бюджета ПФУ. Поскольку фонд ежегодно получает значительные дотации, это условие фактически откладывает запуск на неопределенный срок.

Политическая причина проста: любая накопительная модель требует перенаправить часть взносов, тогда как солидарная система уже сейчас дефицитна. Правительства опасались дыры в бюджете ПФУ, а с 2022 года приоритетом стала своевременная выплата действующих пенсий.

Проваленные законопроекты и новая модель

Законопроект № 2683 (конец 2019 года) предлагал взносы работодателя 2% и работника 1% зарплаты. Правительственный № 9212 от 17 апреля 2023 года предусматривал обязательное участие работников до 55 лет и взносы работодателя 1%, 1,5% и 2% в пределах ЕСВ с паритетным софинансированием государства. Оба провалились: № 2683 отправили на повторное первое чтение, а № 9212 25 апреля 2024 года набрал лишь 214 голосов при необходимых 226.

Главным камнем преткновения была обязательность, которую часть депутатов воспринимала как новый налог на зарплату. Поэтому Минсоцполитики отказалось от своего проекта января 2025 года со ставками 2%, 4% и 6% и теперь предлагает добровольное участие.

В апреле 2026 года министр социальной политики Денис Улютин заявил, что вместо обязательной системы введут добровольную с автозаписью. Каждого работника будут включать автоматически, но он сможет отказаться и остаться только в солидарной системе. Размер взносов и долю работодателя пока не определили. По концепту, который обсуждали летом, закон должен был бы действовать с 1 января 2027 года, а взносы начались бы с 1 января 2028 года.

Что с гарантиями и наследованием

Все версии законопроектов определяли накопления как частную собственность участника. В случае смерти сбережения переходят к наследникам - это закладывали и № 9212, и проект 2025 года. Средства в НПФ наследуются уже сейчас.

Механизм защиты накоплений от инфляции в новой модели пока не определен. Государство не гарантирует доходности НПФ, поэтому результат зависит от инвестиционной политики фонда, а надзор за фондами осуществляет НКЦБФР.

Что можно сделать уже сейчас

В Украине работает около 50 негосударственных пенсионных фондов, а участников насчитывается примерно 900 тысяч. Большинство попали туда через работодателей, а самостоятельно копит лишь около 10%. Общие активы НПФ на конец 2024 года составили около 5,7 млрд грн.

Взносы в НПФ и по договорам долгосрочного страхования жизни можно включить в налоговую скидку и вернуть 18% НДФЛ. В 2026 году лимит составляет 4 660 грн в месяц за себя и 2 330 грн за каждого члена семьи первой степени родства. Декларацию за 2026 год на скидку подают до 31 декабря 2027 года.

Минимальный план такой: проверьте стаж и зарплату в личном кабинете на портале ПФУ, выберите НПФ с лицензией в реестре НКЦБФР и сравните доходность за несколько лет, а также уточните, не платит ли работодатель корпоративные взносы. Договор и платежки сохраните для налоговой скидки. О статусе второго уровня и взносах сообщает Concord Fintech.

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