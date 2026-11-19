В пятницу, 20 ноября, Украину накроют дожди и сильный ветер из-за циклона и атмосферных фронтов. Днем в большинстве областей будет +5...+10 градусов, а на юге, в центре и на Закарпатье - до +14.

Прогноз погоды в Украине снова меняется - в пятницу, 20 ноября, страну накроет циклон с дождями и сильным ветром.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE. По ее словам, территория Украины окажется под влиянием циклона и атмосферных фронтов, которые принесут плотную облачность и осадки.

Какая будет температура 20 ноября

Дневная температура воздуха в большинстве областей составит +5...+10 градусов. В южных, центральных областях и на Закарпатье воздух прогреется до +9...+14 градусов.

На крайнем севере будет прохладнее - +3...+5 градусов. Поэтому теплее всего днем будет на юге, а прохладнее всего - на севере.

В Киеве 20 ноября также будет дождливо и ветрено. Днем столбики термометров покажут +6...+8 градусов.

Когда придет похолодание

По словам Натальи Диденко, относительно теплая погода продержится недолго. Похолодание в Украине ожидается уже с 22 ноября.

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