Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 20 по 26 ноября обещает переменчивую неделю: синоптики ожидают максимум +7° в пятницу, 20 ноября, и похолодание до +1° во вторник, 24 ноября, а осадки возможны целых пять дней из семи.

Предыдущий недельный прогноз синоптиков уже предупреждал киевлян о переменчивой погоде — и новая неделя, с 20 по 26 ноября, подтверждает эту тенденцию: температура будет колебаться от +7° до +1°, а дожди ожидаются почти половину недели.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в Киевской области в течение недели с 20 по 26 ноября будут колебаться от +1° до +7°.

В пятницу, 20 ноября, воздух прогреется до +7° днем, а ночью температура опустится до +5°. Небо будет облачным, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 21 ноября, столбики термометров днем покажут +6°, а ночью температура практически не изменится и останется на отметке +6°. Облачность ожидается с прояснениями, и осадки также возможны.

В воскресенье, 22 ноября, днем потеплеет лишь до +4°, а ночью похолодает до -1°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

В понедельник, 23 ноября, температура днем удержится на отметке +2°, ночью опустится до +1°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не ожидается.

Во вторник, 24 ноября, днем станет самое прохладное за всю неделю — всего +1°, а ночью термометры покажут -1°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В среду, 25 ноября, дневная температура останется на уровне +1°, ночная — -1°. Синоптики предупреждают о возможных осадках.

В четверг, 26 ноября, завершит неделю температура +1° днем и -1° ночью, с возможными осадками.

Итак, самым теплым днем недели станет пятница, 20 ноября, с температурой +7°, а самым прохладным — вторник, 24 ноября, когда воздух прогреется лишь до +1°. Перепад температур за неделю достигнет 6°. Осадки синоптики прогнозируют в пятницу, субботу, воскресенье, среду и четверг — то есть целых пять дней из семи.

Из-за частых осадков и прохладной погоды жителям Киевской области стоит иметь при себе зонт и обувь с нескользящей подошвой, а водителям — быть особенно внимательными на дороге из-за возможной скользкости. Из-за похолодания до +1° в середине недели стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей.

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