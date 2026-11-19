Родители снова спорят из-за бесплатных школьных обедов, а педагоги отвечают, что школа - это не только про котлеты. Новый мониторинг показал, почему все больше учеников оставляют тарелки наполовину пустыми.

Изменения в украинских школах снова напомнили о себе горячим спором из-за бесплатных обедов. Родители жалуются на качество еды, а педагоги отвечают, что школа - это не только про котлеты.

Управление Государственной службы качества образования на Житомирщине провело мониторинг школьного питания и опросило 2607 человек. Среди них 899 учеников от 14 лет, 1166 родителей, 512 педагогов и 30 директоров школ.

Почему ученики отказываются есть

71% опрошенных школьников признались, что с начала учебного года хотя бы раз отказывались от бесплатного обеда. Причины дети называют вполне конкретные.

36% - неудовлетворительный вкус;

25% - однообразное меню;

23% - недостаточно теплая еда.

Еще 36,5% учеников говорят, что часто или почти всегда оставляют на тарелке значительную часть порции. По Украине таких ответов набралось 23,6%.

Разрыв между городом и селом тоже заметен. В городах вкус еды положительно оценивают 70% детей, в селах - 81%. В сельских школах ежедневно питаются 92% учеников, в городских - только 79%. Горячее питание организовано в 97% школ области.

Взрослые думают одно, дети - другое

Именно здесь кроется корень спора родителей и педагогов. 70% директоров уверены, что пожелания учеников учитывают систематически. Но 52% школьников ответили, что их никогда не спрашивают о меню, и лишь 18% подтвердили, что опросы проводят регулярно.

Есть и конкретные нарушения. Во время октябрьского мониторинга лицея №32 в Житомире выявили, что вместо предусмотренных 47 граммов салата ученикам младших классов выдали лишь 19 граммов.

Питание во время воздушной тревоги

Поесть в укрытии подтвердили 52% опрошенных. Самый распространенный подход - перенести прием пищи на время после отбоя воздушной тревоги, так ответили 43%. Но в трех из десяти сельских заведений еду во время тревог вообще не организовывают.

Отдельная проблема - диетическое питание. Полностью обеспечить его могут лишь 23% школ области. Среди опрошенных сельских заведений ни одно не подтвердило такой возможности.

Что делать родителям, если ребенок жалуется на обеды

Написать обращение в администрацию школы с просьбой пересмотреть меню.

Попросить провести опрос учеников относительно блюд.

Если нарушения систематические - обратиться в Государственную службу качества образования.

Специалисты службы советуют школам чаще спрашивать детей о меню, пересматривать перечень блюд, контролировать температуру выдачи и наладить питание во время длительных воздушных тревог.

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