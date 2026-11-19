С начала 2026 года горячая линия Украинского ветеранского фонда предоставила 21 607 консультаций - 18 199 психологических и 3 408 юридических. Помощь бесплатная и конфиденциальная.

Помощь ветеранам в Украине стала доступнее: горячая линия Украинского ветеранского фонда Минветеранов предоставила с начала 2026 года 21 607 консультаций.

За весь период работы специалисты линии обработали 87 530 обращений. Из 21 607 консультаций в этом году 18 199 были психологическими, а еще 3 408 - юридическими.

Кто может обратиться на горячую линию

Позвонить могут ветераны и ветеранки, члены их семей, военнослужащие, а также семьи погибших и пропавших без вести защитников и защитниц, военнопленных и освобожденных из плена.

Психологи работают круглосуточно и помогают справиться с кризисными переживаниями и эмоциональным напряжением. Юристы консультируют в будни с 09:00 до 18:00.

Юридическая поддержка касается военного права, получения статуса, льгот, социальных гарантий и защиты прав ветеранов и их семей.

Кто работает на линии

На линии задействованы 15 психологов и 6 юристов. Психологическое направление возглавляет ветеран и психолог Александр Чаморсов.

Чаще всего люди обращаются из-за стресса, тревожности, панических атак, фобий, депрессивных состояний и апатии, а также с вопросами о возможных или подтвержденных психических расстройствах.

В октябре состоялось 18 встреч групп поддержки, а юристы предоставили 281 консультацию - 208 устных и 73 письменных. Самые распространенные юридические вопросы касались квартирного учета, оформления выплат и льгот.

Как обратиться на горячую линию

Помощь бесплатная и конфиденциальная. Телефон линии - 0 800 33 20 29.

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