Часть украинцев может выйти на пенсию раньше общепринятого возраста. Такое право имеют специалисты, чья работа связана со специфическими нагрузками, но для этого нужен специальный стаж.

Какой стаж нужен для пенсии в Украине и сколько зарабатывать - тема, которую ПФУ объясняет чаще всего. Но есть и отдельная категория работников, которые могут выйти на пенсию значительно раньше установленного возраста - при наличии специального стажа.

Речь идет о пенсии за выслугу лет. Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области. Право на такую пенсию имеют не все работники, а только те, кто занимал должности из специальных законодательных перечней и накопил необходимое количество лет профессионального стажа.

Кому положена пенсия за выслугу лет

Среди категорий, для которых законом предусмотрена такая пенсия, самые распространенные следующие:

Артисты. В зависимости от вида творческой деятельности специальный стаж должен составлять от 20 до 35 лет.

В зависимости от вида творческой деятельности специальный стаж должен составлять от 20 до 35 лет. Работники авиации и летно-испытательного состава. Мужчинам нужен стаж от 25 лет по состоянию на 1 апреля 2015 года до 26 лет и 6 месяцев по состоянию на 11 октября 2017 года. Для женщин показатели составляют от 20 до 21 года и 6 месяцев.

Мужчинам нужен стаж от 25 лет по состоянию на 1 апреля 2015 года до 26 лет и 6 месяцев по состоянию на 11 октября 2017 года. Для женщин показатели составляют от 20 до 21 года и 6 месяцев. Работники образования, здравоохранения и социального обеспечения. Требования: специальный стаж от 25 лет по состоянию на апрель 2015 года до 26 лет и 6 месяцев по состоянию на 11 октября 2017 года.

Требования: специальный стаж от 25 лет по состоянию на апрель 2015 года до 26 лет и 6 месяцев по состоянию на 11 октября 2017 года. Отдельные спортсмены. Право имеют заслуженные мастера спорта и мастера спорта международного класса - члены сборных команд при условии выполнения требований по общему трудовому стажу.

Для каждой профессии действуют отдельные правила расчета специального стажа. Сам факт работы в школе, больнице, спортивной организации или авиации еще не гарантирует права на досрочную пенсию: важны конкретная должность, период работы и подтверждающие документы.

Нужно ли достигать определенного возраста

Условия назначения пенсии за выслугу лет менялись в течение предыдущих лет, поэтому следует учитывать переходные положения законодательства. Для многих категорий право сохранили только за теми работниками, которые уже имели необходимую выслугу и специальный стаж по состоянию на октябрь 2017 года.

Поэтому универсального правила, по которому все мужчины оформляют такую пенсию в 50 или 55 лет, а женщины - в 45 или 50, не существует. Условия зависят от профессии и конкретного законодательного основания.

Сколько стажа нужно для обычной пенсии в 2026 году

Если права на пенсию за выслугу лет нет, остается оформить пенсию по возрасту на общих условиях. В 2026 году требования к страховому стажу следующие:

в 60 лет - не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года - от 23 до 32 лет;

в 65 лет - от 15 до 22 лет.

В 2027 году для выхода на пенсию в 60 лет понадобится не менее 34 лет страхового стажа, в 63 года - от 24 до 33 лет, в 65 лет - от 15 до 23 лет.

Как оформить пенсию за выслугу лет

Для назначения выплаты нужно уволиться с должности, дающей право на такую пенсию, и обратиться в орган Пенсионного фонда Украины по месту жительства или через веб-портал электронных услуг ПФУ. К заявлению прилагают документы, подтверждающие специальный стаж: трудовую книжку, справки о периодах работы на соответствующих должностях, а для творческих профессий - документы о творческой деятельности.

Точный перечень документов зависит от профессии, поэтому перед обращением стоит уточнить его в территориальном органе ПФУ или на горячей линии фонда.

Ранее Politeka сообщала, как проверить страховой стаж и не потерять часть пенсии.

Также Politeka сообщала, как оформить пенсию без стажа после 65 лет.