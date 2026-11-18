В Украине военнообязанных с действующим бронированием при определенных обстоятельствах могут направить на повторную военно-врачебную комиссию. Рассказываем, кого это касается и какие права есть у мужчины во время медосмотра.

Бронирование от мобилизации могут аннулировать из-за старой ВЛК, однако даже действующее бронирование не освобождает от повторной военно-врачебной комиссии. В издании «Експерт» объяснили, что военнообязанных с действующим бронированием при определенных обстоятельствах могут направить на повторную ВЛК.

Бронирование дает отсрочку от призыва на время своего действия, но не отменяет нахождение мужчины на воинском учете. То есть территориальный центр комплектования вправе выписать направление на медкомиссию даже тому, кто официально забронирован за предприятием.

Кого могут направить на повторную ВЛК

Чаще всего повторный медосмотр назначают, когда истек срок действия предыдущего заключения военно-врачебной комиссии. Также основанием может быть изменение состояния здоровья или отсутствие актуальной записи о пригодности в военно-учетных документах.

Отдельно это касается мужчин, которых ранее признали «ограниченно годными». После законодательных изменений они должны обновить данные и снова пройти ВЛК, и наличие бронирования эту обязанность не снимает.

Какие права есть у забронированного во время ВЛК

Перед медосмотром стоит собрать медицинские документы, подтверждающие ваше состояние здоровья: амбулаторную карту, выписки, заключения врачей. Это поможет врачам комиссии принять объективное решение.

После осмотра человек имеет право ознакомиться с постановлением ВЛК и получить его копию. Если заключение кажется неправильным, его можно обжаловать - пройти повторный осмотр или обратиться в суд.

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