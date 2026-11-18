В Украине ожидают более 3 млн ветеранов, а вместе с семьями - около 9 млн человек.

Какие льготы есть у ветеранов войны - на этот вопрос ответил министр по делам ветеранов Виталий Ким. О том, что государство должно обеспечить каждому ветерану, он рассказал в интервью РБК-Украина.

По словам министра, минимальная задача государства - помочь человеку вернуться как минимум к тому состоянию и жизни, которые у него были до службы.

"Государство должно обеспечить возвращение человека как минимум к тому состоянию, в котором он был до службы. То есть восстановить здоровье, психологическое состояние, рабочее место и жизнь, которая была. Это минимум, который оно должно сделать", - заявил Ким.

Отдельно он отметил, что ветераны с инвалидностью нуждаются в социальной заботе. Такие люди не всегда могут вернуться к прежней работе, поэтому государство должно гарантировать им дополнительную поддержку.

Министр обратил внимание, что боевой опыт меняет людей. После возвращения с фронта часть ветеранов переосмысливает приоритеты: кто-то хочет открыть бизнес, кто-то - уделять больше времени семье или работать на собственной земле.

Что именно должно обеспечить государство

Поддержка не должна ограничиваться лишь возвращением к прежней работе. Для ветерана, который хочет сменить профессию или открыть свое дело, государство должно предоставить:

переобучение и стажировку;

образование;

гранты;

доступ к кредитам;

жилье.

"Поэтому наша задача - дать выбор и возможности. Это переобучение, стажировка, образование, гранты, доступ к кредитам, жилье и многое другое", - пояснил Ким.

В Украине ожидают более 3 млн ветеранов, а вместе с семьями речь идет примерно о 9 млн человек. Министр подчеркнул, что государство не сможет просто социально содержать всех этих людей.

"Ветераны будут частью экономики, причем движущей частью экономики. Мы должны создать условия, чтобы они могли реализовать себя по-новому", - подытожил глава Минветеранов.

Ранее Виталий Ким предложил использовать земли Минобороны для строительства жилья для военных и ветеранов. По его словам, после завершения войны к таким работам можно было бы привлечь Государственную специальную службу транспорта.

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