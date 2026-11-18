Первый мокрый снег в Украине может выпасть уже на выходных 21 ноября. В западных областях, на Житомирщине и Винниччине дождь местами будет переходить в мокрый снег, а на следующей неделе похолодание усилится.

Похолодание в Украине на этой неделе только усилится: уже на выходных в части областей дождь перейдет в первый мокрый снег. Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, в западных областях, на Житомирщине и Винниччине дождь местами будет переходить в мокрый снег. Днем такие осадки возможны преимущественно в Карпатском регионе. О масштабных снегопадах пока речь не идет, подчеркнула синоптик.

Какая погода будет до выходных

В ближайшие дни погоду в Украине будут определять атмосферные фронты с запада и юго-запада. Они принесут небольшие и умеренные дожди, которые будут идти почти через день. Облачность будет удерживать тепло, поэтому до конца рабочей недели резкого снижения температуры не ожидается.

18-19 ноября в большинстве регионов ночью прогнозируют +3...+10 градусов, днем воздух будет прогреваться до +7...+14. В пятницу, 20 ноября, станет прохладнее: ночью +2...+7, днем +5...+10. На юге сохранится тепло - ночью до +10, а днем местами до +15.

Когда придет ощутимое похолодание

Более ощутимое похолодание ожидают уже 21 ноября. Во многих регионах температура в течение суток составит лишь +2...+7 градусов. В западных областях, а также на Житомирщине и Ровенщине ночью возможны морозы до -3 градусов.

По предварительным оценкам, следующая неделя будет холоднее текущей. Со снижением температуры будет меняться и характер осадков: если они будут, то в смешанной фазе - дождь со снегом одновременно.

«В дальнейшем есть предпосылки к снижению температуры. Следующая неделя будет холоднее текущей», - отметила Птуха.

Синоптик Виталий Пострыгань добавляет: в ближайшие дни сохранится аномально теплая, но неустойчивая погода. Однако на выходных 21-22 ноября в Украину может начать поступать холодный арктический воздух.

Точные даты снегопадов и регионы, где они будут наиболее интенсивными, еще будут уточнять в зависимости от развития атмосферных процессов.

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