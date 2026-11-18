Банки усилили финмониторинг счетов физических лиц-предпринимателей и все чаще блокируют операции, требуя объяснить происхождение средств. Рассказываем, как правильно подтвердить законность поступлений и что делать, если счет уже заблокировали.

Арест счетов украинских компаний стал распространенным явлением, но отдельно от долгов есть еще одна причина, по которой банки начали массово блокировать счета физических лиц-предпринимателей, - усиленный финансовый мониторинг. Финучреждения обязаны проверять происхождение средств, поэтому теперь каждый ФОП может столкнуться с запросом банка объяснить, откуда пришли деньги.

Когда поступления на счет предпринимателя не соотносятся с его задекларированным видом деятельности, или суммы выглядят нетипично, банк вправе приостановить операцию и запросить документы. Игнорировать такой запрос не стоит - иначе счет могут заблокировать полностью, а данные о подозрительной операции передадут в Госфинмониторинг.

Почему банки блокируют счета ФОП

Главная причина - требования закона о финансовом мониторинге. Банк как субъект первичного финмониторинга обязан отслеживать операции, превышающие установленный порог, или те, которые выглядят необычно для конкретного клиента. Для ФОП это особенно актуально, когда на счет регулярно поступают суммы, не связанные с его КВЭДами.

Часто под блокировку попадают ситуации, когда предприниматель получает средства от физических лиц без договора, смешивает собственные деньги с бизнесовыми или проводит крупные наличные операции. Также сигналом становится резкое увеличение оборотов без соответствующего роста уплаченных налогов.

Какие документы подготовить для объяснения

Чтобы подтвердить законность средств, нужно предоставить банку документы, которые объясняют источник поступления. Их набор зависит от конкретной операции, но базовый перечень выглядит так:

договор с контрагентом или счет-фактура;

акты выполненных работ или оказанных услуг;

выписки и платежные поручения, подтверждающие связь оплаты с деятельностью;

налоговые декларации и квитанции об уплате налогов;

документы о регистрации ФОП и КВЭДы.

Если средства поступили от продажи личного имущества - прилагается договор купли-продажи. Для займов от родных - договор займа. Главное, чтобы документы реально объясняли, почему деньги оказались именно на бизнес-счете.

Что делать, если счет уже заблокировали

После получения запроса от банка у предпринимателя обычно есть несколько рабочих дней, чтобы предоставить объяснения. Отвечать нужно быстро и по сути - каждый день задержки увеличивает риск полной блокировки.

Если счет все же заблокировали, следует обратиться в банк с письменным заявлением и полным пакетом документов. При отсутствии реакции можно подать жалобу в Национальный банк или обратиться в суд. Важно не игнорировать проблему, ведь блокировка счета может помешать дальнейшей предпринимательской деятельности.

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