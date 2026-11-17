В сентябре 2026 года средняя стоимость сотки земли под индивидуальную застройку в Украине составила 2 543 доллара. Но в разных областях цена отличается почти в шесть раз.

Цены на землю в Украине зависят от региона сильнее, чем кажется. В сентябре 2026 года средневзвешенная стоимость сотки под индивидуальную жилую застройку составила 2 543 доллара, однако между самой дорогой и самой дешевой областью разница достигла почти шести раз.

Такие цифры приводит исследование GISPro, на которое ссылается Новини.LIVE. Для сравнения, в декабре 2025 года средняя цена сотки равнялась 2 507 долларам. То есть за девять месяцев стоимость выросла лишь на 36 долларов, или на 1,43%. Количество объявлений о продаже при этом увеличилось с 32 213 до 36 539, то есть на 13,43%.

Где дороже всего: рейтинг областей

Самую дорогую землю под застройку зафиксировали в Одесской области - 4 758 долларов за сотку. На втором месте Винницкая область (3 236 долларов), на третьем Киевская (2 577 долларов). Киев в исследовании учитывается отдельно: в столице сотка стоит 13 509 долларов, что более чем в пять раз превышает средний показатель по стране.

В десятку самых дорогих регионов также вошли Закарпатская (2 360 долларов), Львовская (2 344), Ивано-Франковская (1 897), Тернопольская (1 704), Черновицкая (1 700), Ровненская (1 690) и Хмельницкая (1 566 долларов за сотку).

Чтобы представить масштаб: участок на 10 соток в Одесской области обойдется в среднем в 47 580 долларов, в Винницкой - в 32 360, а в Киевской - в 25 770 долларов.

Где земля дешевле всего

Самые низкие цены зафиксировали в Черниговской, Сумской и Полтавской областях, там сотка под индивидуальную застройку стоит меньше 1 000 долларов. В Черниговской области - 829 долларов, в Сумской - 838, в Полтавской - 887, в Житомирской - 951, в Кировоградской - 959 долларов.

То есть 10 соток в Черниговской области обойдутся примерно в 8 290 долларов, а в Сумской - в 8 380. Разница между самой дорогой Одесской и самой дешевой Черниговской областями составляет 3 929 долларов за сотку.

Как изменились цены за девять месяцев

Больше всего подорожала земля в Ровненской области - на 22,65% (до 1 690 долларов за сотку) и в Хмельницкой - на 15,68% (до 1 566). Выросли цены также в Винницкой (на 6,37%), Львовской (на 5,76%), Закарпатской (на 2,18%) и Киевской (на 1,05%) областях.

В то же время в отдельных регионах стоимость снизилась. Заметнее всего - в Одесской области: с 5 853 до 4 758 долларов за сотку, то есть на 18,71%. В Харьковской области цена упала на 11,41% (до 1 501 доллара), в Днепропетровской - на 7,86% (до 1 675 долларов).

На что обратить внимание при покупке участка

Перед покупкой стоит проверить целевое назначение земли и то, оформлены ли все документы. Именно целевое назначение определяет, разрешено ли на участке строить частный дом. Ошибка на этом этапе может обернуться проблемами при вводе дома в эксплуатацию.

Также стоит помнить, что цена в Киеве значительно выше, чем в прилегающей Киевской области, поэтому при поиске участка важно различать столичный рынок и предложения в пригороде.

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