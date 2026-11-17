Человека с пожизненной инвалидностью II группы и тяжелой формой диабета ТЦК объявил в розыск за отказ проходить военно-врачебную комиссию. Суд объяснил, что заключение ВЛК не отменяет инвалидность, а человека с инвалидностью любой группы принудительно мобилизовать не могут.

Правила ТЦК касательно ВЛК снова уточнил суд: человека с пожизненной инвалидностью II группы и тяжелой формой диабета объявили в розыск только за отказ проходить военно-врачебную комиссию. Решение стало ориентиром для всех, кого ТЦК заставляет пройти медосмотр несмотря на установленную инвалидность.

Суд напомнил ключевое: наличие инвалидности не означает автоматического исключения с воинского учета, но это не дает ТЦК права мобилизовать человека. Заключение ВЛК о пригодности, если его принимают, не отменяет статус инвалидности и не создает оснований для принудительной мобилизации.

Почему человека объявили в розыск

Мужчина имел пожизненную инвалидность II группы и тяжелую форму диабета. Несмотря на это ТЦК направил его на ВЛК, а после отказа проходить обследование объявил в розыск. Такое давление на человека с подтвержденным статусом инвалидности противоречит закону, поэтому суд встал на сторону мужчины.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» лица с инвалидностью любой группы не подлежат призыву во время мобилизации. Служить они могут только по собственному согласию и по контракту, а не по повестке.

ВЛК не отменяет инвалидность

ВЛК определяет пригодность к службе по Расписанию болезней, утвержденному приказом Министерства обороны №402. Но она не имеет полномочий отменять уже установленную человеку инвалидность. Инвалидность, воинский учет и пригодность к службе - три разные правовые категории.

Что делать, если человек с инвалидностью получил требование пройти ВЛК

Если у вас есть инвалидность, а ТЦК требует пройти ВЛК или пытается мобилизовать, действуйте так:

подайте в ТЦК документы, подтверждающие статус инвалидности, если их нет или они некорректно отображаются в учетных данных;

если ВЛК уже признала вас пригодным, обжалуйте решение в вышестоящую ВЛК или Центральную ВЛК;

при необходимости обратитесь в административный суд, обратив внимание не только на заключение, но и на соблюдение процедуры медосмотра.

Суды проверяют не только само заключение ВЛК, но и то, провели ли все обязательные исследования и учли ли медицинские документы. Если процедуру нарушили, постановление о пригодности отменяют и обязывают ТЦК обеспечить повторный осмотр.

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