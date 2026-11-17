Чоловіка з довічною інвалідністю II групи та важкою формою діабету ТЦК оголосив у розшук через відмову проходити військово-лікарську комісію. Суд пояснив, що висновок ВЛК не скасовує інвалідності, а людину з інвалідністю будь-якої групи примусово мобілізувати не можуть.

Правила ТЦК щодо ВЛК знову уточнив суд: чоловіка з довічною інвалідністю II групи та важкою формою діабету оголосили в розшук лише через відмову проходити військово-лікарську комісію. Рішення стало орієнтиром для всіх, кого ТЦК змушує пройти медогляд попри встановлену інвалідність.

Суд нагадав ключове: наявність інвалідності не означає автоматичного виключення з військового обліку, але це не дає ТЦК права мобілізувати людину. Висновок ВЛК про придатність, якщо його ухвалюють, не скасовує статусу інвалідності і не створює підстав для примусової мобілізації.

Чому чоловіка оголосили в розшук

Чоловік мав довічну інвалідність II групи і важку форму діабету. Попри це ТЦК направив його на ВЛК, а після відмови проходити обстеження оголосив у розшук. Такий тиск на людину з підтвердженим статусом інвалідності суперечить закону, тому суд став на бік чоловіка.

За пунктом 2 частини 1 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» особи з інвалідністю будь-якої групи не підлягають призову під час мобілізації. Служити вони можуть лише за власною згодою і за контрактом, а не за повісткою.

ВЛК не скасовує інвалідність

ВЛК визначає придатність до служби за Розкладом хвороб, затвердженим наказом Міністерства оборони №402. Але вона не має повноважень скасовувати вже встановлену інвалідність. Інвалідність, військовий облік і придатність до служби - три різні правові категорії.

Що робити, якщо людина з інвалідністю отримала вимогу пройти ВЛК

Якщо ви маєте інвалідність, а ТЦК вимагає пройти ВЛК або намагається мобілізувати, дійте так:

подайте до ТЦК документи, що підтверджують статус інвалідності, якщо їх немає або вони некоректно відображаються в облікових даних;

якщо ВЛК уже визнала вас придатним, оскаржте рішення до вищої ВЛК або Центральної ВЛК;

за необхідності зверніться до адміністративного суду, звернувши увагу не лише на висновок, а й на дотримання процедури медогляду.

Суди перевіряють не лише сам висновок ВЛК, а й те, чи провели всі обов'язкові дослідження і чи врахували медичні документи. Якщо процедуру порушили, постанову про придатність скасовують і зобов'язують ТЦК забезпечити повторний огляд.

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