Незвичайний знак із двома «примруженими очима» насправді зображає фари та зобов'язує увімкнути ближнє світло, а за рух без нього за містом в Україні штраф 150 гривень.

Штрафи для водіїв в Україні бувають за різні порушення, і одне з них багато хто банально забуває. Йдеться про рух без увімкненого ближнього світла фар за межами міста - за це виписують штраф 150 гривень. Самого знака «примружені очі» в Україні немає, але правило діє.

Сам знак «примружені очі» українські водії найчастіше бачать на фото з закордонних поїздок. Його встановлюють на складних ділянках доріг у країнах Америки. Візуально це круглий покажчик із червоною облямівкою, всередині - два символи, верхня половина яких зафарбована чорним. Саме тому він нагадує обличчя з примруженими очима.

Насправді знак зображає фари. Він попереджає, що попереду - ділянка з поганим або різко зміненим освітленням, і вимагає увімкнути ближнє світло фар. Найчастіше такий покажчик ставлять перед мостами, тунелями, гірськими серпантинами та різкими поворотами.

У таких місцях важливо вмикати саме ближнє світло, а не дальнє. Ближнє світло добре освітлює дорогу і робить автомобіль помітним для інших учасників руху, при цьому не засліплює зустрічних водіїв.

Європейський аналог знака

У Європі аналогічний за змістом знак виглядає інакше. Він нагадує білу медузу на синьому тлі і так само вказує на необхідність увімкнути фари перед складною ділянкою дороги. Найчастіше його можна побачити перед тунелями.

Що кажуть ПДР України

Окремого знака для цієї вимоги в Україні немає. Водночас норма прописана у Правилах дорожнього руху: пункт 9.8 зобов'язує водіїв цілодобово вмикати ближнє світло фар за межами населених пунктів.

За рух без світла поза містами передбачений штраф 150 гривень. Про це нагадує аналіз правил, який опублікував автомобільний портал MMR.net.ua.

Що робити водієві

Перед виїздом за межі населеного пункту завжди перевіряйте, що ближнє світло увімкнене. Правило діє цілодобово, а не лише в темну пору доби. Тому навіть удень на трасі фари мають горіти.

Якщо плануєте поїздку за кордон, варто заздалегідь розібратися зі значенням місцевих знаків, зокрема «примружених очей» і «медузи», щоб не отримати несподіваний штраф.

Раніше Politeka повідомляла, штрафи за шини взимку в Україні: у патрульній поліції пояснили, за що реально карають водіїв.

Також Politeka повідомляла, українцям загрожують штрафи після продажу авто: що робити, якщо покупець не переоформив машину.