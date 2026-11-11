Обов'язкових дат переходу на зимову гуму і прямого штрафу за літні шини взимку в законодавстві немає, однак покарати водія все ж можуть. Розповідаємо, за який стан коліс виписують протокол і що пропонують депутати.

Штрафи для водіїв в Україні пропонують збільшити до чотирьох разів, але зимова гума тут окрема історія: обов'язкових календарних дат сезонної заміни шин і прямої відповідальності за їзду на літніх покришках узимку в законодавстві досі немає. Попри численні заголовки про «величезні штрафи», реальний стан справ набагато простіший - і водіям варто знати, за що їх справді можуть покарати.

Патрульна поліція наприкінці жовтня традиційно звернулася до водіїв із нагадуванням підготувати авто до перших заморозків. Головний орієнтир для поїздки на шиномонтаж - не перший сніг, а температура повітря: щойно середньодобова позначка опускається до +7°C і нижче, літня гума втрачає заводські властивості. Склад такої резини твердне, «дубіє», зчеплення з дорогою різко падає навіть на сухому асфальті, а гальмівний шлях зростає майже вдвічі. Про це нагадує видання Auto24.

Окремої «зимової» санкції в правилах немає, однак покарати водія все ж можуть за статтею 121 КУпАП. Йдеться про незадовільний технічний стан коліс, за що виписують штраф у 340 гривень. Під це підпадають критичний знос протектора (для легкових авто він має бути не меншим за 1,6 міліметра), порізи, «грижі», тріщини, а також встановлення на одну вісь шин різних типів.

Спроби врегулювати саме сезонну гуму в парламенті тривають. Законопроєкт №8369 пропонує штрафувати водіїв на 340 гривень за їзду без зимової гуми з 1 листопада по 31 березня. Друга ініціатива, законопроєкт №11029, передбачає жорсткіші санкції: 1700 гривень за перше порушення та 8500 гривень із можливим позбавленням прав за повторне. Обидва документи досі на стадії опрацювання в комітетах і статусу чинних законів не мають.

Як карають у ЄС

Для водіїв, які виїжджають до країн Євросоюзу, ситуація значно суворіша. У Німеччині з 1 жовтня 2024 року звичайні всесезонні чи зимові шини з популярним позначенням M+S більше не вважаються зимовими. Німецький закон вимагає наявності альпійського символу 3PMSF - гори з трьома вершинами та сніжинкою. За їзду на M+S у зимових умовах водій отримає штраф від 60 до 80 євро та один штрафний бал, а власник авто додатково заплатить 75 євро.

В Австрії зимовий сезон офіційно триває з 1 листопада по 15 квітня, а шини з глибиною протектора менше 4 міліметрів юридично прирівнюють до літніх, навіть якщо на боковині стоїть зимове маркування. Базовий штраф за порушення - 100 євро.

Що зробити водію перед морозами

Щоб уникнути проблем і в Україні, і за кордоном, варто зробити кілька простих кроків уже зараз. Передусім замінити шини на зимові до настання стабільних холодів. Також слід повністю злити залишки літньої рідини та оновити омивач скла на зимовий, щоб система не замерзла вночі. І обов'язково покласти в багажник базовий зимовий набір: щітку зі скребком для очищення кузова, надійний буксирувальний трос і компактну лопату.

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