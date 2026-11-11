Кабмін дозволив Укрнафті зберігати нафтопродукти у захищених підземних сховищах Міноборони на час воєнного стану, але не довше двох років.

Ціни на пальне в Україні знову рухаються в різні боки: Кабінет міністрів дозволив Укрнафті зберігати нафтопродукти у захищених підземних сховищах Міноборони.

Експериментальний проєкт діятиме протягом воєнного стану, але не довше двох років із дня набрання чинності постановою. Йдеться про документ уряду №1394 від 4 листопада, про який повідомило видання UA.NEWS.

Під проєкт підпадає пальне, яке належить Укрнафті та передається нею на договірних умовах на відповідальне зберігання. Такі запаси обліковуватимуться окремо від мінімальних запасів нафти й нафтопродуктів.

Передбачено, що ці запаси використовуватимуть, зокрема, для потреб Міністерства оборони. Координатором проєкту визначено саме це відомство: воно встановлюватиме обсяги, які окремий відповідальний зберігач зможе прийняти.

Скільки зараз коштує літр

Станом на 11 листопада середня вартість бензину А-95 становить 89,05 грн за літр, а дизельного пального - 105,07 грн. За добу автогаз на окремих заправках додав 1 грн за літр, тоді як А-95 подешевшав на таку саму суму.

У семи найбільших мережах середні ціни трохи вищі: близько 90,91 грн за літр А-95 та 105,34 грн за літр дизеля.

Куди йдуть ціни

За місяць, із 30 вересня до 30 жовтня, найбільше в Україні подорожчав автогаз - одразу на 11-14,40 грн за літр. Дизель додав від 4,91 до 9 грн за літр, а от бензин А-95 подорожчав не в усіх мережах.

Щодо бензину загалом: у жовтні Україна імпортувала 156 тисяч тонн. Це на 7% менше, ніж за той самий місяць торік, однак за десять місяців постачання зросли на 12% і сягнули 1,42 млн тонн.

Навіщо такі сховища - питання безпеки. Підземні об'єкти Міноборони дозволяють захистити запас пального від ударів, а саме пальне тримати ближче до потреб армії.

Раніше Politeka повідомляла, бензин А-95 подешевшав до 89,57 грн за літр.

Також Politeka повідомляла, бензин А-95 подешевшав, а дизель і автогаз подорожчали.