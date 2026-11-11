Перевищення швидкості на 10 км/год у 2026 році не карається штрафом: відповідальність за порушення швидкісного режиму настає лише від понад 20 км/год. Розповідаємо, скільки реально платити і де працюють камери автофіксації.

Штрафи за порушення правил дорожнього руху в Україні торкаються кожного водія, але не за будь-яке перевищення швидкості доведеться платити. Попри поширену думку, їхати на 10 км/год швидше за дозволене можна без будь-яких фінансових наслідків.

Судово-юридична газета пояснює: адміністративна відповідальність за порушення швидкісного режиму в Україні настає лише тоді, коли водій перевищив дозволену швидкість більш ніж на 20 км/год. Тобто перевищення на 10 км/год - це не той випадок, за який виписують штраф.

Від скількох кілометрів реально починається штраф

Згідно зі статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, покарання передбачене за перевищення встановленої швидкості руху транспортних засобів більш ніж на 20 км/год. Усе, що нижче цього порога, залишається поза зоною відповідальності.

Якщо ж водій перевищив швидкість на 20-50 км/год, йому загрожує штраф у розмірі 340 гривень. Це частина перша статті 122 КУпАП. А от перевищення понад 50 км/год тягне за собою вже 1 700 гривень штрафу.

Скільки платити за різні рівні перевищення

Цифри виглядають так:

до 20 км/год включно - штрафу немає, відповідальність не настає;

понад 20 до 50 км/год - 340 гривень;

понад 50 км/год - 1 700 гривень.

За словами начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, перевищення швидкості залишається головною причиною смертельних ДТП в Україні. За січень-жовтень цього року через нього сталося понад 42% усіх аварій із потерпілими і загиблими.

Як фіксують порушення і де спалювати нерви не варто

За той самий період камери автоматичної фіксації швидкості винесли понад 4,5 мільйона постанов. Ще 456 тисяч випадків зафіксували в неавтоматичному режимі приладами TruCAM, а комплекси «Фантом» з 31 серпня встигли винести 99 250 постанов.

Система реагує саме на поріг «більш ніж 20 км/год», тому перевищення на 10 км/год формально не тягне за собою жодних наслідків. Але краще дотримуватися дозволеної швидкості, аніж вираховувати цей допуск вручну під час руху.

Що робити, якщо штраф уже виписали

Якщо постанова про порушення швидкісного режиму все ж надійшла, її можна оплатити зі знижкою. За умови сплати протягом 10 днів з моменту набрання постановою законної сили водій платить лише половину суми - тобто 170 гривень замість 340.

Оскаржити постанову можна через суд, якщо вважаєте, що фіксація була помилковою. Перевірити наявність штрафів і оплатити їх можна онлайн через застосунок «Дія» або на сайті МВС.

Раніше Politeka повідомляла, скільки доведеться платити водіям за непристебнутий ремінь.

Також Politeka повідомляла, як водію сплатити лише половину штрафу за паркування за 10 днів.