Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 12 по 18 листопада показує стрімкий перепад температур: удень термометри покажуть від +5° до +12°, а опади можливі чотири дні з семи.

Дощі над Київщиною цього тижня вже попереджали синоптики, і новий прогноз підтверджує мінливу погоду. У Київській області з 12 по 18 листопада очікується стрімка зміна температури: вдень термометри покажуть від +5° до +12°, а опади можливі чотири дні з семи.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня коливатимуться від +5° до +12°, а нічні — від -1° до +8°.

У четвер, 12 листопада, повітря вдень прогріється лише до +5°, вночі похолодає до +3°. Небо буде хмарним з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

У п’ятницю, 13 листопада, очікується найтепліший день тижня — стовпчики термометрів вдень підніматимуться до +12°, вночі ж похолодає до +4°. Хмарно з проясненнями, можливі опади.

У суботу, 14 листопада, температура утримається на позначці +5° вдень і +3° вночі. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У неділю, 15 листопада, вдень також буде +5°, а вночі похолодає до 0°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У понеділок, 16 листопада, вдень температура залишиться на рівні +5°, а вночі опуститься до -1° — це буде найхолодніша ніч тижня. Хмарність мінлива, без опадів.

У вівторок, 17 листопада, повітря вдень прогріється до +8°, вночі — до +5°. Хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

У середу, 18 листопада, вдень очікується +10°, вночі +8°. Небо затягнуть хмари, можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане п’ятниця, 13 листопада, з максимумом +12°, а найхолоднішим — четвер і вихідні з +5° вдень, при цьому найхолодніша ніч очікується в понеділок, 16 листопада, коли термометри покажуть -1°. Перепад температур за тиждень сягне 7°. Опади синоптики прогнозують у четвер, п’ятницю, вівторок та середу.

У дні з можливими опадами — у четвер, п’ятницю, вівторок та середу — варто взяти з собою парасольку та бути обережними на дорозі через слизькі ділянки. А оскільки вночі з понеділка на вівторок температура опускається до -1°, людям похилого віку та дітям краще вдягатися тепліше, особливо вранці та ввечері.

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