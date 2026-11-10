Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 11 по 17 листопада обіцяє мінливу погоду: опади прогнозують аж п’ять днів із семи, а максимум повітря вдень підніметься до +11° лише у п’ятницю, 13 листопада.

Дощі та перепади температури минулого тижня не відступають і зараз — новий прогноз погоди на тиждень у Київській області з 11 по 17 листопада знову обіцяє мінливість: опади очікуються аж п’ять днів, а перепад температур сягне 8°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, упродовж тижня вдень повітря прогріється від +3° до +11°, а вночі температура коливатиметься від -1° до +4°.

У середу, 11 листопада, синоптики очікують хмарну з проясненнями погоду: вдень повітря прогріється до +5°, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +3°. Можливі опади.

У четвер, 12 листопада, погода суттєво не зміниться: вдень температура утримається на позначці +5°, вночі — +3°, хмарно з проясненнями, також можливі опади.

У п’ятницю, 13 листопада, очікується найтепліший день тижня: вдень повітря прогріється до +11°, вночі похолодає до +4°. Хмарно з проясненнями, можливі опади.

У суботу, 14 листопада, температура знизиться: вдень +5°, вночі +2°, хмарно з проясненнями, без опадів.

У неділю, 15 листопада, вперше за тиждень ночами вдарить мороз: вдень +5°, а вночі термометри покажуть -1°. Небо малохмарне, без опадів.

У понеділок, 16 листопада, стовпчики термометрів вдень опустяться до найнижчої позначки тижня — +3°, вночі залишиться -1°. Хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують опади.

У вівторок, 17 листопада, тиждень завершиться хмарною погодою: вдень +5°, вночі +3°, можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане п’ятниця, 13 листопада, з максимумом +11°, а найпрохолоднішим – понеділок, 16 листопада, коли вдень буде лише +3°. Перепад температур за тиждень сягне 8°. Опади синоптики прогнозують у середу, четвер, п’ятницю, понеділок та вівторок.

Через часті опади мешканцям Київської області варто мати при собі парасольку та бути особливо обережними за кермом через слизьку дорогу. А через нічні заморозки, що очікуються у неділю та понеділок, літнім людям краще одягатися тепліше і уникати тривалого перебування на вулиці в темний час доби.

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