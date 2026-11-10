Якщо заяву на житлову субсидію подали в листопаді й не вказали інший місяць, виплату призначать одразу з початку опалювального сезону - з 1 жовтня. Від вибору дати в заяві залежить, за які квартали врахують дохід родини.

Субсидію на комуналку в Україні можна отримати заднім числом - у Пенсійному фонді пояснили, коли призначать виплату за заявою, поданою в листопаді.

Якщо звернутися до органу Пенсійного фонду України протягом двох місяців від початку опалювального сезону - тобто до 1 грудня, - житлову субсидію призначать з 1 жовтня. Але не раніше дня, коли в людини реально виникло право на цю виплату.

Ключовий момент - який місяць заявник вкаже в документах. Якщо людина подає заяву в листопаді й не зазначає, що хоче отримувати субсидію саме з листопада, виплату нарахують з початку опалювального сезону, а дохід родини врахують за перший і другий квартали 2026 року.

Якщо ж у заяві вказати бажання отримувати виплату саме з листопада, а не з початку сезону, розрахунок зміниться: дохід буде враховано за другий і третій квартал поточного року. Тож вибір дати впливає одразу на два параметри - і на місяць, з якого нарахують гроші, і на те, які доходи вплинуть на розмір субсидії.

У Пенсійному фонді нагадують: субсидію на оплату житлово-комунальних послуг призначають з місяця звернення і до кінця опалювального сезону. Водночас період, за яким рахують дохід, безпосередньо залежить від дати, вказаної заявником.

Як подати документи на житлову субсидію

Оформити виплату можна кількома способами:

особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України;

поштою на адресу територіального органу Фонду;

онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ або мобільний застосунок «Пенсійний фонд»;

через уповноважених посадових осіб територіальних громад, ЦНАПи чи портал «Дія».

Порядок призначення житлових субсидій визначає постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848. Саме цей документ встановлює терміни звернення: фіксована дата - до 1 грудня - дозволяє отримати виплату заднім числом з початку опалювального сезону, а не лише з місяця фактичної подачі заяви.

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