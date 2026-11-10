Ощадбанк запроваджує комісію за платежі, пов'язані з азартними іграми, казино та лотереями. Новий тариф набуде чинності 10 грудня 2026 року.

Комісії за платежі в Україні продовжують змінюватися - і тепер нововведення торкнулося клієнтів Ощадбанку. З 10 грудня 2026 року банк запроваджує комісію за окремі карткові операції, пов'язані з азартними іграми та купівлею лотерейних білетів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Ощадбанк. Зміни стосуються операцій із кодом MCC 7995 - саме до цієї категорії належать платежі, пов'язані з гральним бізнесом.

Йдеться, зокрема, про перекази на користь букмекерських компаній, розрахунки в казино та інших гральних закладах, платежі в онлайн-казино, а також купівлю лотерейних білетів.

Для таких операцій банк встановив різні тарифи залежно від того, де проводиться платіж. В Україні комісія становитиме 1% від суми платежу, а за кордоном - 2%. Ідеться лише про розрахунки власними коштами клієнта.

Розмір додаткових витрат залежатиме від суми операції. Наприклад, якщо клієнт здійснить платіж на 1000 гривень в Україні, комісія становитиме 10 гривень, а за аналогічну операцію за кордоном доведеться заплатити 20 гривень. Якщо ж сума платежу сягне 5000 гривень, комісія зросте до 50 гривень в Україні та 100 гривень за кордоном.

Окремо банк наголосив, що проводити такі операції за рахунок кредитних коштів не передбачено. Для розрахунків за цими категоріями клієнтам доступні лише власні кошти на картковому рахунку.

Що робити клієнтам Ощадбанку

Клієнтам, які використовують картки для розрахунків у букмекерських конторах, казино або під час купівлі лотерейних білетів, варто заздалегідь врахувати майбутні витрати. Перед проведенням операції слід перевіряти її категорію та розмір комісії: саме MCC-код визначає, за яким тарифом банк обробить платіж.

Нові умови обслуговування набудуть чинності 10 грудня 2026 року. Вони передбачені змінами до тарифів на обслуговування поточних рахунків із використанням платіжних карток та договором комплексного банківського обслуговування фізичних осіб.

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