У Бердичеві жінку судили за те, що вона понад три роки отримувала державну допомогу на доньку після її смерті. Розслідування Суспільного розкрило подробиці трагічної історії Даші Саннікової.

Дитячі виплати в Україні нараховують на живу дитину - а в Бердичеві державні гроші понад три роки надходили на померлу доньку. Це встановило розслідування Суспільного у фільмі «Не плач, їй це подобається», опублікованому 7 листопада 2026 року.

Мова про історію десятирічної Даші Саннікової, яка востаннє прийшла до школи в Бердичеві 24 листопада 2003 року. Після цього дівчинку на уроках більше не бачили, але її атестували за 2003-2004 навчальний рік. Менш ніж через сім місяців дитина померла.

Чому матір судили за виплати

4 червня 2003 року Корольовський районний суд Житомира засудив Тетяну Саннікову за жорстоке поводження з донькою. Жінка визнала, що застосовувала до дитини фізичну силу, й отримала рік позбавлення волі з випробувальним строком на рік і шість місяців.

Попри судове рішення, восени 2003 року Дашу та її сестру Надію забрали з інтернату і передали Дмитру Вікарію, цивільному чоловікові матері. Він офіційно встановив батьківство щодо Надії та ще трьох дітей, але не щодо Даші. У документі для Генеральної прокуратури 2008 року таку передачу дитини назвали «повністю безпідставною».

Виплати після смерті дитини

Даша померла у 2004 році, її тіло приховали, а останки знайшли лише у 2008-му. За даними розслідування, правоохоронці тоді зосередилися на шахрайстві та підробці документів. Тетяну Саннікову судили за отримання державної допомоги на померлу доньку - виплати надходили ще понад три роки після її смерті.

У цій справі жінку звільнили від кримінальної відповідальності через амністію. Тобто за факт отримання грошей на вже померлу дитину покарання фактично не настало.

Що показала експертиза

Журналісти отримали висновок судово-медичного експерта, який у 2008 році досліджував скелетовані останки Даші. Експерт зафіксував перелом передпліччя, однак причини смерті та точної дати смерті експертиза не встановила. Токсикологічного дослідження не проводили.

Правозахисниця Лариса Денисенко звернула увагу, що виявлений перелом потребував ретельного дослідження можливих обставин його появи.

Що зараз розслідує поліція

Кримінальне провадження щодо цієї родини відкрили 10 березня 2026 року. За відповіддю Головного управління Національної поліції в Житомирській області, станом на 29 жовтня слідчі розслідували обставини за чотирма статтями Кримінального кодексу: зґвалтування, катування, службова недбалість та залишення в небезпеці.

Сестра Даші Надія Вікарій заявляє про насильство, якого вона та сестра зазнавали в дитинстві. Ці обставини є предметом досудового розслідування. У березні 2026 року Надія вперше відвідала могилу сестри в Бердичеві - тоді на місці поховання не було ні хреста, ні таблички з іменем. У жовтні вже стояв хрест і з'явилися квіти. 21 жовтня 2026 року Даші виповнилося б 33 роки.

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