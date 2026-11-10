Статус «у розшуку ТЦК» в застосунку Резерв+ означає, що військовозобов'язаного можуть штрафувати на суму до 25 500 грн, а рішення про штраф - передати на примусове виконання. Юристи пояснили, як зняти цей статус і що робити, щоб уникнути блокування рахунків.

Червона стрічка в Резерв+, що позначає розшук ТЦК, перетворилася на справжню пастку для військовозобов'язаних чоловіків. Статус «у розшуку» не лише з'являється під час перевірки документів, а й запускає ланцюжок штрафів, які держава може стягувати примусово - аж до блокування банківських рахунків.

Судово-юридична газета роз'яснила, що саме означає ця позначка і як її прибрати, не доводячи справу до арешту коштів. Розбираємо покроково, що робити чоловікові, який побачив у застосунку тривожне сповіщення про розшук.

Що означає статус «у розшуку» в Резерв+

Статус «у розшуку ТЦК» виникає, коли військовозобов'язаний порушив правила військового обліку: не оновив дані у встановлений строк, не з'явився за повісткою або ігнорував вимоги територіального центру комплектування. У системі «Оберіг» людина в такому разі позначається як особа, яку ТЦК намагається розшукати.

Сам факт розшуку - ще не кримінальна відповідальність, але він автоматично тягне за собою адміністративний штраф. За статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення за перше порушення обліку передбачено від 17 000 до 25 500 грн, а за повторне протягом року - від 25 500 до 34 000 грн.

Чому розшук може загрожувати блокуванням рахунків

Якщо чоловік не сплатив штраф добровільно протягом 15 днів, постанова ТЦК направляється до виконавчої служби для примусового стягнення. Далі виконавець може накласти арешт на банківські рахунки, списати кошти або заборонити виїзд за кордон. На практиці люди дізнаються про арешт уже тоді, коли картка в «Дії» або застосунку банку перестає працювати, як це сталося з чоловіком на Кіровоградщині, який оскаржив штраф лише після блокування рахунків.

Захиститися можна лише двома шляхами: або усунути саме порушення і зняти статус розшуку, або вчасно оскаржити постанову про штраф у суді, поки вона ще не передана на виконання.

Як зняти статус «у розшуку»

Перший крок - з'явитися до свого територіального центру комплектування та з'ясувати, за що саме вас оголошено в розшук. Потрібно мати із собою військово-обліковий документ, паспорт та ідентифікаційний код. Після того як ви оновите дані або надасте пояснення, ТЦК зобов'язаний зняти позначку з реєстру «Оберіг».

Якщо прийти до ТЦК з якихось причин неможливо, дані можна оновити дистанційно через застосунок Резерв+ або в ЦНАПі. Однак саме зняття статусу розшуку дистанційно не відбувається - потрібен візит або письмове звернення до центру комплектування, оскільки рішення про розшук має скасувати сама посадова особа ТЦК.

Що робити, якщо штраф уже передали на виконання

Якщо постанова вже в державній виконавчій службі, час на сплату без додаткових санкцій скоротився. У такому разі варто не лише сплатити штраф, а й одразу подати до суду скаргу на постанову ТЦК - якщо є підстави вважати її незаконною. Суд може скасувати і сам штраф, і похідні дії виконавця, зокрема арешт рахунків.

Фахівці радять не ігнорувати жодного сповіщення в Резерв+ і перевіряти статус регулярно. Своєчасне оновлення даних та явка за повістками - єдиний надійний спосіб не потрапити в розшук і не отримати штраф, який зрештою перетвориться на заблоковану картку.

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