Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжили щонайменше до 29 січня 2027 року. Для частини військовозобов'язаних це означає, що відстрочку доведеться оформити повторно - тепер заяви приймають у ЦНАП або через «Резерв+».

Відстрочка від мобілізації через «Резерв+» тепер продовжується не для всіх автоматично. Після того як воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжили щонайменше до 29 січня 2027 року, частині військовозобов'язаних доведеться оформлювати відстрочку повторно - і тоді документи треба нести до ЦНАПу.

Перше, що радять зробити, - перевірити свій статус у застосунку «Резерв+». Для одних категорій дані оновляться автоматично, тож додатково звертатися не потрібно. Для інших відстрочка просто завершиться, якщо її не оформити заново. Юристка Дар'я Тарасенко радить починати переоформлення завчасно: закон не визначає чіткого строку подання нової заяви, але й чекати останнього дня не варто.

Кому відстрочку продовжують автоматично

Автоматичне продовження зазвичай стосується людей з інвалідністю та багатодітних батьків - дані про них підтягуються з інших державних реєстрів. Натомість студентам і опікунам найчастіше доводиться оновлювати відстрочку вручну, оскільки необхідні бази даних ще не повністю інтегровані.

Важливо не допустити перерви між завершенням попередньої відстрочки та оформленням нової. У цей проміжок людина фактично втрачає підставу для відстрочки від призову, тож затягувати небезпечно.

Де тепер приймають документи

Територіальні центри комплектування більше не приймають такі заяви безпосередньо. Подати документи на відстрочку можна двома способами: дистанційно через «Резерв+» або особисто - у найближчому центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Які документи потрібні для ЦНАПу

Базовий пакет визначений додатком 5 до постанови Кабінету Міністрів № 560. До нього входять:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

військово-обліковий документ - паперовий або електронний;

довідки та інші документи, що підтверджують право на відстрочку.

Які саме підтвердження принести, залежить від підстави. Студентам знадобляться документи з навчального закладу, людям, які оформлюють відстрочку за станом здоров'я, - медичні висновки. Багатодітним батькам та опікунам потрібно додати відповідні свідоцтва або документи, що підтверджують опіку чи догляд за родичем.

Хто ухвалює рішення і скільки це триває

Сам ЦНАП рішення не ухвалює. Адміністратор приймає документи й оформлює електронний запит, а заяву розглядає спеціальна комісія при ТЦК. Зазвичай процедура триває до семи днів, але за потреби додаткових перевірок строк може збільшитися.

На час розгляду заяви призов заявнику не загрожує. Підтвердженням звернення є витяг із ЦНАПу з унікальним реєстраційним номером - його можна показати під час перевірки документів. Після розгляду результат має відобразитися в реєстрі «Оберіг».

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