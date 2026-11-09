Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили как минимум до 29 января 2027 года. Для части военнообязанных это означает, что отсрочку придется оформить повторно - теперь заявления принимают в ЦНАП или через «Резерв+».

Отсрочка от мобилизации через «Резерв+» теперь продлевается не для всех автоматически. После того как военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили как минимум до 29 января 2027 года, части военнообязанных придется оформлять отсрочку повторно - и тогда документы нужно нести в ЦНАП.

Первое, что советуют сделать, - проверить свой статус в приложении «Резерв+». Для одних категорий данные обновятся автоматически, поэтому дополнительно обращаться не нужно. Для других отсрочка просто завершится, если ее не оформить заново. Юрист Дарья Тарасенко советует начинать переоформление заранее: закон не определяет четкого срока подачи нового заявления, но и ждать последнего дня не стоит.

Кому отсрочку продлевают автоматически

Автоматическое продление обычно касается людей с инвалидностью и многодетных родителей - данные о них подтягиваются из других государственных реестров. Зато студентам и опекунам чаще всего приходится обновлять отсрочку вручную, поскольку необходимые базы данных еще не полностью интегрированы.

Важно не допустить перерыва между завершением предыдущей отсрочки и оформлением новой. В этот промежуток человек фактически теряет основание для отсрочки от призыва, поэтому затягивать опасно.

Где теперь принимают документы

Территориальные центры комплектования больше не принимают такие заявления напрямую. Подать документы на отсрочку можно двумя способами: дистанционно через «Резерв+» или лично - в ближайшем центре предоставления административных услуг (ЦНАП).

Какие документы нужны для ЦНАП

Базовый пакет определен приложением 5 к постановлению Кабинета Министров № 560. В него входят:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

военно-учетный документ - бумажный или электронный;

справки и другие документы, подтверждающие право на отсрочку.

Какие именно подтверждения принести, зависит от основания. Студентам понадобятся документы из учебного заведения, людям, которые оформляют отсрочку по состоянию здоровья, - медицинские заключения. Многодетным родителям и опекунам нужно добавить соответствующие свидетельства или документы, подтверждающие опеку или уход за родственником.

Кто принимает решение и сколько это длится

Сам ЦНАП решение не принимает. Администратор принимает документы и оформляет электронный запрос, а заявление рассматривает специальная комиссия при ТЦК. Обычно процедура длится до семи дней, но при необходимости дополнительных проверок срок может увеличиться.

На время рассмотрения заявления призыв заявителю не угрожает. Подтверждением обращения является выписка из ЦНАП с уникальным регистрационным номером - ее можно показать во время проверки документов. После рассмотрения результат должен отобразиться в реестре «Оберіг».

Ранее Politeka сообщала, как оформить отсрочку от мобилизации для ухода за родителями и какие документы нужны.

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