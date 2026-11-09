Чтобы получать пенсию около 17 тысяч гривен в месяц, нужен не только достаточный страховой стаж, но и высокий официальный заработок. Размер будущей выплаты зависит от нескольких показателей, которые учитывает Пенсионный фонд при расчете.

Пенсия в Украине зависит от стажа и зарплаты: чтобы получать около 17 тысяч гривен в месяц, одного только стажа недостаточно. Как объясняет издание «Эксперт», размер будущей выплаты формирует простая формула, а реальную сумму определяют три показателя.

Пенсию считают как произведение средней зарплаты по стране, индивидуального коэффициента заработка и коэффициента страхового стажа. Именно эти три составляющие решают, удастся ли человеку дотянуть выплату до 17 тысяч гривен.

Что такое коэффициент страхового стажа

Коэффициент стажа считают как 1% за каждый полный год уплаты взносов. То есть за 35 лет он составляет 0,35, а за 40 лет - 0,40. Важно, что в 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно как минимум 33 года страхового стажа, и это требование будет расти ежегодно.

Почему решающая официальная зарплата

Второй показатель - коэффициент заработка. Он показывает, как ваша зарплата соотносилась со средней по Украине в те годы, когда вы работали. Если человек всю жизнь получал зарплату на уровне средней, его коэффициент равен единице, и на большую пенсию рассчитывать не стоит.

Какая зарплата нужна для пенсии 17 тысяч

По действующей формуле, чтобы за 35 лет стажа получать пенсию около 17 тысяч гривен, коэффициент заработка должен составлять примерно 2,5. Это означает, что официальная зарплата в течение большей части трудовой жизни должна была быть примерно в 2,5 раза выше средней по стране.

Чем длиннее стаж, тем меньший коэффициент нужен для той же суммы. За 40 лет стажа, когда коэффициент вырастает до 0,40, достаточно заработка примерно в 2,2 раза выше среднего, чтобы выйти на те же 17 тысяч гривен.

Что изменит пенсионная реформа

В 2027 году принцип начисления пенсий могут пересмотреть. Минсоцполитики предлагает ввести базовую и страховую составляющие выплат, а минимальную совокупную пенсию установить на уровне 6000 гривен. Обсуждают и балльную систему: человек с зарплатой на уровне средней получит 10 баллов за месяц, а с более высокой - 11-12 и больше баллов.

Как увеличить будущую пенсию

Главное - работать исключительно официально и получать «белую» зарплату, поскольку пенсия зависит от фактически уплаченных взносов. Стоит не прерывать страховой стаж: с 1 января 2027 года доплата за сверхнормативный стаж может вырасти с 25,95 до 28,78 гривни за каждый дополнительный год.

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